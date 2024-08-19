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聯合報黑白集／補助台電請打六折！

聯合報／ 黑白集
台電董事長曾文生日前受訪表示，桃園以北設大型數據中心一律不核供。圖／聯合報系資料照片
台電董事長曾文生日前受訪表示，桃園以北設大型數據中心一律不核供。圖／聯合報系資料照片

民進黨分化台灣不遺餘力，台電竟以北部電力不足為由，不准ＡＩ資料中心設在桃園以北。賴政府若這麼會算，那麼行政院編列補助台電的兩千億元預算，麻煩立委扣除北部地區人口，打六折計算即可。亦即，立法院充其量通過一千兩百億元即可。

台電宣稱，它是參考「國際經驗」，暫停北部地區的資料中心申設，建議企業移至電力充裕的縣市設廠。台電所謂的「北東」和「北西」，指的正是新北、台北、桃園、基隆、宜蘭等五縣市，這五縣市人口加總九七○萬，占全台人口四成二。台電既對自己的供電責任打折扣，那麼北部的千萬居民也沒有義務納稅補貼台電；因此，請立委依比例刪除這筆補助款。

說來荒唐，台電區區一家國營事業，竟敢「指定」國內外投資人得在哪裡設廠，不得在哪裡投資，董事長曾文生自以為是誰？就算他是經濟部長，甚至是行政院長，也得依法行政吧？請問，如此無理的要求，是根據哪個法令哪個法條？他隨便參考一下國際經驗，就能拿來台灣耍威風嗎？有這種董座，台電怎能不慘賠！

充裕供電服務人民是政府的責任，但賴政府卻胡亂關掉可用的電廠，導致電力不足。然後，台電哀號虧損，求政府補破洞。這種無賴與流氓的雙簧遊戲，真能吃定百姓嗎？北部居民要忍受這種勒索嗎？

社論

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