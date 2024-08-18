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聯合報黑白集／換個角度看肅貪立威

聯合報／ 黑白集
行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待「小芸案」，台南地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥；同案在監察院也曾發起彈劾，卻以2比11懸殊票數，彈劾未成立。圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待「小芸案」，台南地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥；同案在監察院也曾發起彈劾，卻以2比11懸殊票數，彈劾未成立。圖／聯合報系資料照片

繼海基會前董事長鄭文燦涉貪遭羈押禁見，賴清德總統子弟兵、行政院前發言人陳宗彥又因接受性招待，被檢方認定涉貪起訴。看似為整頓官箴不惜接連「大義滅親」，連藍委都讚賴清德願建立肅貪反黑高標準，但會不會「大案小辦」，仍要繼續看下去。

蔡英文包庇貪官，賴清德不願包庇，值得肯定。但如果換個角度看，民主國家權力分立，領導人只可能進行政策肅貪，絕無以個案肅貪去樹立威信之理，否則豈不自證干預司法？賴清德若想透過介入兩案偵審立威，與習近平藉反腐打貪固權何異？如此「聽話」之司法，又有何威信可言！

無論鄭文燦案或陳宗彥案，官官相護的鬼影從未缺席。鄭文燦案七年兩度簽結、聲押兩度被打回票、「送錢的押了，收錢的卻放了」；陳宗彥案更離譜，面對「白嫖」鐵證，除了檢方照玩簽結把戲，連監察院也跟著沉淪，竟以十一比二壓倒性否決其彈劾案。如今就算再起彈劾也只是補鍋，何能清除東廠、廢物院的標籤？

鄭、陳兩案均歷數年才重啟偵查，只怕該隱匿的早隱匿、該串供的也早串供了。鄭文燦真只有「忘在官邸的五百萬」？「拿錢辦事、嫖資自付」是貪官守則，陳宗彥真的是栽在僅兩次未「自付」？

如果「大案小辦」即可換得賴清德的肅貪反黑高標準，未免也太廉價。

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