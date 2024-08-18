聯合報社論／供電戰南北、挑撥情勒，不能轉移缺電責任

賴清德總統日前主持國家氣候變遷對策委員會議，指出能源政策第一項工作是確保穩定供電，會議第二項共識是充分揭露資訊。從蔡政府到卓內閣的不缺電神話，終於打破。行政院首度承認北部電力不足，去年供電缺口達二百億度。這一步走得不容易，但仍以挑撥南北對立、分化藍營縣市、犧牲科技發展等方式模糊缺電原因，轉移責任。

台電董事長曾文生宣布不供電給桃園以北用電量五ＭＷ以上的資料中心，要求改到支持電源開發的縣市，並強調只要北部願意支持電廠等電網建設，例如協和燃氣電廠，就可供電。曾文生才在氣候變遷會議上報告未來三年供電壓力最大、區域供需失衡等能源重大挑戰，轉頭就要脅地方政府、國際企業和民眾一起面對民進黨不願承擔的缺電問題。

雖然經濟部長郭智輝六月曾說，二○三○年前應有十座資料中心來台設置，各縣市都有機會；但微軟相中桃園、亞馬遜首選在大台北地區，蘋果最可能落腳北部地區，輝達也可能在台灣多地建設。這些跨國企業的選擇，自有其產業布局考量，卻一概被打回票。曾文生以政治黑手粗暴干預國際大廠布局，也阻止地方科技產業發展，更意圖製造北北基桃等藍營主政縣市內部壓力，情勒強迫接受三接、四接等電力建設。

曾文生大搞差別供電，引導科技業往南部發展，應有府院撐腰，但不供電之說卻戳破不缺電的牛皮。桃園市長張善政批評，中央宣示不缺電，台電卻不供電，影響桃園產業發展和全台供電規畫。未料行政院直接承認，「沒有錯，北台灣電力確實不足」，旋即指責北北基桃發電量少於用電量，還點名台中市長盧秀燕最反對中電北送。

蔡政府「用愛發電」硬撐八年，賴政府卻不能用神主牌發電。但賴清德態度仍然曖昧，卓內閣用盡威脅、攻擊、挑撥、情勒手段，也解決不了缺電問題。最可怕的是，原應供應無虞的電，彷彿成為另類稀缺資源，但賴政府不是當作國安問題，而是拿來政治操作：戰南北、分顏色、打壓地方政府、製造地方與地方、地方與產業、地方與民眾的矛盾，甚至撩撥盧秀燕與北部藍營縣市長的對立。

其實盧秀燕喊出停止中電北送，是要迫使中火燃煤減量，改善空汙，卻被賴政府拿來為缺電祭旗。但以北部缺電二百億度來說，核二廠如果延役，一五○億度年發電量就能填補大部缺口；如果年發電一百億度的核一廠也能延役，北部怎會缺電？更不用說如果核四重啟，每年二一○億度電皆可北電南送，連中部民眾都不必用肺發電！但二○一八年以核養綠公投展現的人民意志，仍無法阻擋民進黨的非核列車。如今卓內閣怪東怪西，就是不敢怪神主牌。

台電還說不對北部資料中心供電，是參考國際經驗，星、韓、歐盟都採取類似措施。但新加坡正努力擴建高效低碳設施，擴大資料中心容量，確保東南亞資料中心樞紐地位；歐盟除規範資料中心提升能源效率，強制節能外，也致力提升電網互連能力和靈活性；南韓更大力擴增核電和綠電，以滿足資料中心和半導體業的需求。台電卻採取了最粗暴的作法。

賴清德以氣候變遷對策委員會來表達透過多元對話，凝聚社會共識的決心；但會後台電就威脅不對北部資料中心供電，行政院指責盧秀燕阻撓中電北送，經濟部長還恐嚇立法院不通過撥補台電預算就漲電價。國際經驗怎比得上台電經驗？供電分顏色，把跨國大廠趕到南部縣市，懲藍獎綠，不亦快哉！