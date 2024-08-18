經濟日報社論／發展觀光旅宿 拿出創新點子

就在資訊電子業出口暢旺，帶動今年經濟成長的同時，台灣旅宿業卻是旺季不旺，讓業者叫苦連天。除花東地區因颱風地震路斷，衝擊旅宿業營運之外，連沒有這些負面干擾的墾丁地區，今年暑期訂房率都出現了雪崩式下滑，從往年八、九成直接大跌到只剩五成，創下27年來的新低。

在當前電價、薪資、物價都高漲的情況下，不少業者經營困難，面臨是否關門的嚴肅思考，但旅宿業並非單一的獨立產業，和其鄰近的夜市、伴手禮商家，乃至附近的遊樂園和按摩美容等個人服務業，都會受到連帶影響，衝擊眾多民眾生計，政府必須高度重視。

業者歸納業績下滑的原因，包括：出國潮、員工旅遊變少、天氣熱、流感頻傳、景氣不好。這些因素也許都有關係，但似乎都屬於自然或國際因素，以及消費習性改變，和業者及政府少有關係，但這種認知存在著很大的盲點。其實，今天旅宿業之所以被民眾詬病，和業者及政府的不夠努力，有著極大的關係；若不痛加檢討謀求改進，未來產業蕭條可能更加嚴重，萬不可等閒視之。

在業者方面，首先，許多旅宿業者並未認真投入，創造本身的優勢特色。其實，全台各地都有深具特色、且價廉物美的旅宿，讓消費者一旦上門之後，每次造訪當地都會優先選擇再次消費，造成這些旅宿經常爆滿，必須及早預訂。但還是有不少業者，平時不思如何透過旅店的設備、餐飲、服務、價格等各方面提高競爭力，只想搭景氣或地利之便，甚至在旺季時「趁火打劫」，當然會在整體產業景氣下滑時被淘汰。

在政府方面，交通部觀光署應提出具有「規模經濟」和「外部性」的方案，促使整體旅宿業多所進步，吸引消費者願以國旅取代境外旅遊，以免一到寒暑假或連續假期，立馬奔往國外。這種方案必須謹慎規劃，特別是台灣幅員狹小、交通方便，多數地方皆可當日來回，若非吸引力足夠，很難和豐富多彩的境外旅遊競爭。

交通部可以著力的方案，是大力增加旅館的星級認證，同時也為民宿提供認證，以提高其對消費者的參考價值。

目前全台3,000多家旅館中，只有300多家參加認證，僅有一成左右，參考價值有限，應設法大幅提升。而且只有旅館不夠，因合法民宿已有1萬多家、超過5萬個房間，重要性愈來愈高，卻到處是「地雷」。

此外，確保品質的複檢也必須足夠，以免流於形式。只有在消費者信賴旅宿業的「性價比」之後，才會放心大膽地消費，因此，政府的責任之一，在於協助提供消費者判定性價比的適當資訊；而在觀光局提升為觀光署之後，應有更多的資源將此事做好。

再者，要吸引旅客到訪，就要有吸引人的景點。在媒體發達下，一些具特色的新景點都能吸引大量遊客，常態性地聚集在這些景點和其周邊，成為提升附近旅宿業景氣的巨大推手。但除少數例外，絕大多數縣市都缺乏資源進行建設；特別是和鄰國比較，台灣的觀光建設明顯停滯。中央可以提出方案，補助縣市政府營造具規模的新景點，並鼓勵幾個縣市聯合申請、合作打造，可有較多資源建設具吸引力的景點，以吸引遊客在這些縣市停留投宿；如果各自為政，較難有像樣的觀光建設來吸引民眾。

最後，台灣目前缺工嚴重，為旅宿業開放外勞，將可顯著協助其發展。目前，全台旅館和民宿有22萬個房間，若五個房間開放一個外勞，也不過是4萬多名，可解決許多旅宿找不到勞工、面臨關門的危機；若擔心社會和文化等問題，可以東南亞僑胞優先。目前政府引進大量製造業和家庭幫傭外勞，卻堅拒旅宿業外勞，提振觀光，應一併思考調整。