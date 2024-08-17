聯合報黑白集／柯P抄陳明文模式

柯文哲獻金假帳案外案，陳佩琪坦承用兒子「人頭」開小草咖啡廳，有犯意但尚無犯行。紛擾數日後，柯文哲出面幫妻子「改口」，說不過就是「父母疼小孩」，幫忙出錢開公司。這麼一來，變得好像是兒子柯傅堯很想創業當老闆了。

無論是陳佩琪想開咖啡廳，或是兒子要創業，把公司地址設在民眾黨黨部，第一步就說不通了。柯文哲年初宣稱要開小草咖啡廳，外界就提醒過他：這違反《政黨法》規定。沒想到，他不僅讓妻子去開，還把民眾黨黨部供她辦公司登記。現在鬧出人頭刑責，才急忙改口說是幫兒子開的。說實在，這個急轉彎，外界還不太跟得上呢！

「木可」公司橫跨黨、政、基金會的問題，柯文哲還說不清；現在又鬧出兒子要開公司，簡直亂上添亂。不難看出，柯文哲這個解套手法，是借用了「陳明文模式」：陳立委搭高鐵遺失現金三百萬元，藉口說是要給兒子去菲律賓開珍奶店，就順利過關了。「愛孩子」無限大，柯文哲立馬學起來，但是，誰知道這些政客父母不是在濫用兒子人格權。

先看陳明文的「範本」，政府規定出國只能帶六萬現金，三百萬元根本帶不出去，為何不轉帳？那家珍奶店到底開了沒，也只有天知道！再看柯氏的「臨摹版」，柯傅堯是清大動力機械所畢業，他真想開咖啡廳嗎？