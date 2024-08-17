經濟日報社論／經濟情勢左右美總統大選

美國總統大選如火如荼進行，兩位候選人川普和賀錦麗選情呈現膠著狀態；美國經濟未來80天的走勢將影響大選結果，但情勢仍不明朗，樂觀者看到亮麗陽光，悲觀者預期陰霾逼近。

9月份降不降息是各方關注重點，其所顯示的指標性意義關乎選情走向，但即使降息，選民如何解讀也將影響選情。如果Fed降息，可能被視為經濟好轉的信號，有利於民主黨選情；但降息可能被解讀為經濟衰退的預兆，這就對賀錦麗不利了。如果Fed不降息，共和黨可能會批評現任政府未能控制通膨。如果降息，川普將會宣稱這是因為他施壓所致，他一向批評維持高利率不利於經濟增長。

到目前為止，研判會降息者多，主要是因為最新通膨數據已落在可接受範圍，9月降息應無懸念。通膨其實仍未退去，且降息產生的效益將被政治化解讀，所以Fed顧慮多。

地緣政治充滿不確定因素也將影響Fed的決策。俄烏戰爭有升高趨勢，烏克蘭閃電進攻俄羅斯庫斯科，聲稱完全控制天然氣樞紐，俄國不會就此善罷甘休。以色列對伊朗兩度進行暗殺行動，伊朗不能不報復，而且以色列準備對黎巴嫩的真主黨下手；兩場新戰爭一觸即發，都將牽動全球經濟情勢。

可以確定的是美國已走出停滯性通膨陰霾。失業率維持在數十年低點，直到最近才升上4%，通膨也從近年高峰大幅回落，7月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）雙雙降溫，佐證通膨減緩趨勢確立，一掃硬著陸陰影，也為降息鋪平道路。

通膨降溫已明朗化，但民主黨背負的助長通膨黑鍋還卸不下，川普一直嚷著消費者物價高漲，指民主黨罪無可逭。拜登先前民調不如川普，民眾對他處理經濟問題的信心遠低於川普，主要就是前兩年通膨肆虐。繼起的賀錦麗無需擔負責任，而且近期聲勢高漲，民眾對她處理經濟問題的信心已逼近甚至超越川普。

通膨的後遺症及其造成的經濟創傷、生活成本上升顯然不利於民主黨，主要是通膨侵蝕薪資，為抑制通膨大幅升息又導致借貸成本高攀。拜登政府雖然經濟成績單頗有可觀之處，但民眾的「體感」普遍不佳，物價仍比拜登上任時高出近20%。川普對此大肆攻擊，並且大放利多，揚言將把企業稅從現在的21%降至15%，且減稅將永久化，但他提出的主要經濟對策太過極端，比如大幅提高關稅及弱勢美元，顯然無法說服選民認可效益可期。

川普的利基在於民眾對經濟前景多不樂觀，根據傳媒CNBC一項全美調查顯示，五分之三的受訪者認為美國經濟目前處於衰退。賀錦麗和民主黨恐難在經濟議題上占上風，不失分已屬萬幸。 近期美國經濟數據陰晴不定，甚至出現股災，擔憂經濟衰退者有增無減，深深牽動著美國選民的心。經濟情勢固然不必然決定選舉結果，但其重要性高於一般國家。

對民主黨有利的是，美國一般民眾相信，經濟前景雖有陰霾，但正在經歷的卻不是迫降，而是一個逐漸放緩的過程。GDP仍在成長，今年第2季的經濟成長率仍有2.8%，高於美國的長期趨勢，而且經濟成長或可持續強勁一段時間。如果下調利率，將有助於經濟發展，且降低借貸成本，對民主黨應是利多。

美國總統大選的勝負決定因素很多，經濟因素扮演了非常重要的角色，當時經濟狀況影響投票偏好最直接，若經濟形勢良好，選民通常會傾向於支持執政黨繼續執政，若經濟不景氣，選民可能另作抉擇。候選人提出的經濟政策也會影響投票決定，選民會根據自身利益和偏好來評估不同候選人的經濟政策方案。美國目前正值經濟前景不確定期，誰將從中獲益，端視未來兩個多月情勢演變以及候選人所提經濟政見的說服力而定。