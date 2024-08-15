聯合報社論／喚青鳥、固小草，賴柯的清廉保位戰

總統選舉政治獻金爛帳案延燒，柯文哲坦承犯下低級錯誤，向小草支持者道歉，把所有責任推給會計師端木正並對他提告。與此同時，檢方昨天展開行動，兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司和端木正事務所。看來，民眾黨想要挽救柯文哲崩壞的人設，顯然慢了一步。綠委吳思瑤更趁此機會喊話：「小草辛苦了，可以當回頭草！」

柯文哲雖一再辯解此事「是烏龍，不是汙錢」，聲稱錢「沒跑到個人口袋」，但這都是政治話術。民眾黨逐筆查帳，還沒查完，即發現十七筆漏報、誤報，包括會計師自行調節的「錯帳」。這些又漏又錯的混帳，宣稱「負完全責任」的財務長李文宗，卻說自己全不知情，顯示他根本在狀況外。既然如此，憑什麼說錢「沒跑到個人口袋」？

冠著柯姓的「木可公司」，原只是辦理宣傳小物的公司，民眾黨卻在記者會上代發清算聲明，將它關門捐出。此舉，無異承認木可是民眾黨「黨營事業」；只因政治獻金爭議百口莫辯，只好要求不支薪的董事長李文娟配合黨「止血」。如此，只愈發證明各色金流和「柯營事業」的曖昧關係，哪有撇清作用？

再如「小草咖啡廳」，這原是民眾黨選後的發想，誰料卻由尚未入黨的主席夫人陳佩琪設立公司執行。這種「家天下」行徑，黨和家人「包辦」的荒唐，讓人匪夷所思。陳佩琪自承拿兒子「當人頭」開公司，是「有犯意無犯行」，愈發證實其幼稚。柯文哲用高標準檢驗別人，卻容許自己家人公私不分地介入黨政事務，還說這只是民眾黨「執行力差」。

最諷刺的是，柯文哲曾選過兩次台北市長，他卻好意思聲稱民眾黨「沒經驗」，假扮「無知小白兔」。他在市長任內曾說「財政是政治的根本」，自詡嚴守財政紀律；在藍白合談判時，他曾坦承想搶金管會、財政部和主計處等部門，以便「監督政府」。如今看來，所幸他夢想沒有成真；否則自己政治獻金都搞成一筆爛帳，國家若交給他來監督，弄出這類低級錯誤，豈不誤國誤民！

「小草咖啡廳」曾是民進黨中執會的討論話題，賴清德在會中將「青年議題主流化」列為年度重要方向。原因是，綠營在總統大選流失近一六○萬票，被認為大半青年票被柯文哲搶走。因此，賴清德要求大幅增加青年預算，除推論壇，強化短影音，也要勇於論述，進校園、廟會和民眾黨搶青年選票，讓年輕人相信民進黨是「顧主權、護民主」的第一品牌。

賴清德上任後，力圖翻轉年輕世代對民進黨的保守印象，甚至不惜起訴鄭文燦，以重建民進黨清廉形象，並與前朝畫清界線。賴清德除用鄭文燦祭旗，並利用各種機會呼喚「青鳥飛出來」，對抗藍白在國會的壓力，既強化他顧主權的基本盤，還能利用「青鳥」的自發性爭取主流論述地位，為民進黨爭取新血。

民進黨內坦言，在三黨鼎立架構下，維持民眾黨存在和國民黨分票，最有利於綠營的選舉優勢，但絕不能讓民眾黨坐大。面對下一場地方選舉，民進黨必須翻轉藍營「地方包圍中央」的態勢，才有利於未來總統選舉。在此一思考下，「打柯」力道不能手軟，民眾黨不振，有利於小草回流綠營，這正是吳思瑤喊話的盤算。

這場風暴，重創柯文哲的清廉神話，民眾黨恐將走上式微之路。至於小草們何去何從，則是各黨要極力爭搶的。這次，國民黨在「藍白合」前提下不出惡語，卻也提不出有力論述召喚小草來歸，難道真要坐視他們被民進黨接收？