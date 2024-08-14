聯合報黑白集／柯文哲養選舉蟑螂

柯文哲大選假帳案連環爆，他用人唯親，親上加親，撕出破口。競選總幹事黃珊珊閨密戴利玲自證，助選「沒有賺很大」，捅破柯Ｐ老同學競總財務長李文宗的黑帳。柯語錄說，「一個人走得快，一群人走更遠」。事實卻是，一群人追著錢袋子狂奔，造成人踩人扯後腿。

柯團隊稱，「假帳」出自會計師端木正擅自找公司虛報。巧的是，其中一家受競總委託發包活動的「木可」，是李文宗親妹李文娟掛名；另兩家承包木可活動的，則是戴利玲開設。閨密辦事盈餘得上繳木可，卻被灌九百萬虛帳，因而爆料。而老同學左手總綰競總金庫，右手操縱木可；木可選後有出國犒賞，被灌帳便默不作聲。

柯Ｐ台北市長首勝前夕，政治獻金潮湧而來，帳單爆表。他不爽楊蕙如七百多萬承包健走並募款數百萬，抱怨身邊很多「政治蟑螂」。豈料，他創的政黨也跑出政治蟑螂。

阿北曾說，「選舉經費合理，才能確保公平執政」。他大選結餘六千多萬，是兩名對手九倍以上。看來，所謂「合理」至少建立在漏報兩千多萬，和一千多萬欠款糾紛上。

十年前柯文哲投身選戰，被爆MG149帳戶涉貪案，迅即公開大小帳目接受公評。但這回，他提不出金流和數字，只丟出一名外包會計師。他說「政治不難找回良心」，卻沒說：連良心也外包了。