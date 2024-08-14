經濟日報社論／馬斯克蹭川普：企業家在選舉的角色

企業家往往認為自己比一般人更能影響選舉，特斯拉的CEO馬斯克尤其如此，希望成為「造王者」，在川普遇刺之後，他認定川普當選機會很高，就常幫川普宣傳，13日更在社群平台X上專訪川普；但這對特斯拉的市場卻有很大的衝擊，許多支持減排的電動車顧客，對於馬斯克很不諒解，可能不買特斯拉的車了。

美國傳統媒體以自由派為主，多是支持民主黨，少數例外如福斯電視網，則是支持共和黨，但目前社群平台已成了影響大眾最主要的媒介，各方勢力角逐。大的社群平台為了顯示中立公平，往往必須兼容並蓄，不能禁止某人的發言，臉書母公司Meta在7月上旬宣布，將取消對川普臉書和IG帳號實施的限制。

抖音TikTok有中資背景，盡管仍有爭議，但總統候選人為吸引年輕選票，使用TikTok勢在必行，川普今年6月宣布加入，目前粉絲人數達到940萬，賀錦麗也在7月底開啟抖音帳戶，現在已經沒人再指責抖音企圖操縱美國大選。

尤有甚者，美國最熱門的社群平台X（前推特），現在愈來愈成為極右派的傳聲筒，這與其老闆馬斯克有關；馬斯克買下推特前就已經是愛用者，當時愛寫的題目，除了特斯拉，就是他另一家公司Space X。

他2022年買下並改名為X之後，開始大談政治，比例逐年上升，每天推文高達五條，最近最喜歡談的題目包括：越境的無證移民，如何影響美國的選民組成，以及他對跨性別議題的反對。

不可否認的，馬斯克是X中擁有粉絲最多的，高達1.9億人，也因為是老闆的緣故，X特別推薦他的評論，X簡直成了極右派的麥克風，也是傳播陰謀論的大本營，讓人質疑該平台的中立性，許多人質疑他在利用X，現在還傳出X將與川普所創的社交平台Truth Social合併。

雖然有很多人受不了X與馬斯克的極端偏向，去年有30%的用戶退出，但是民主黨還是不願意放棄X這個傳播效果強大的平台，連拜登退選聲明都在發給媒體之前，先在這裡發表。

但馬斯克還是個企業家，尤其特斯拉是電動車產業的領先者，舉凡規格與售價，都獨領風騷，也讓他成為重視氣候變遷問題的左派人士寵兒。這不僅是時尚，更是政策，拜登政府的電動車法規明定，2030年時，要將電動車銷量提升到所有新車銷售的一半。反觀共和黨卻是強烈反對拜登政府補貼上海工廠生產的特斯拉，回銷美國，搶走美國汽車工廠的工作。

如果按照特斯拉的企業利益來說，其CEO馬斯克應該是要支持民主黨的，但是馬斯克反而支持川普，因為這裡還夾雜著其他議題，包括變性者的爭議；馬斯克支持川普，讓特斯拉車主不滿，他們認為馬斯克怎麼能夠去支持不承認全球暖化的川普，尤其現在電動車的廠商愈來愈多，熱心環保的人有更多替代選擇，這也導致特斯拉的銷售持續下滑，上月公布的第2季度收益顯示，特斯拉的新車銷售量市場占比，首次跌至50%以下，而其淨利潤同比驚人地下降了45%，這是連續第二個季度的下降，今年以來股價更跌了近20%。

不過川普也夠意思，在赴喬治亞州舉行造勢活動時告訴群眾，「我支持電動車，我必須要支持，因為，你們懂的，伊隆（馬斯克）強烈支持我。 所以，我別無選擇」。不過，川普接著就澄清，自己只支持電動車為龐大汽車產業的「一小塊」。

作為企業家，馬斯克成功地把自己作為行銷手段，把自己的名字與產品連結在一起，成功時很成功，但是一旦外界對他產生疑慮，也將拖累產品。當然外界猜測，馬斯克著眼於更大的局，川普如果當選，他可能會在川普政府中擔任要職，不過這未必對企業是好消息。