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聯合報黑白集／曾文生向誰借膽？
國際大廠要來台設人工智慧（ＡＩ）資料中心，台電董事長曾文生竟擅自聲稱，因ＡＩ資料中心用電龐大，桃園以北地區「不再核供五ＭＷ以上資料中心」，高科技產業要到「支持電源開發的縣市發展」。區區台電董事長，竟敢對ＡＩ資料中心指定設置地點，真是奇也怪哉！
兩個月前，經濟部長郭智輝才說，「二○三○年前，應還有十座資料中心要設置，各個縣市都有機會」。包括蘋果、亞馬遜等跨國企業，都想在台成立資料中心，首選則是大台北地區。曾文生卻公開打臉郭智輝，更大剌剌威脅國際大廠：到北部設資料中心，就不給你電！
這種流氓行徑，最難堪的，恐還是大肆宣傳「不缺電」、「韌性電網」的民進黨政府和民代。試問，若不缺電，幹嘛揚言「不核供桃園以北資料中心」？如果電網強韌，又怎需要搞南北「差別供電」？
北部本有核一、核二和未完工的核四，都在「非核家園」神主牌下覆滅。反電力開發的，不正是民進黨自己？曾文生之言也讓外界恍然大悟：原來「非核家園」除了騙票，還可以「重南輕北」，更可獨厚執政縣市。
台電在民進黨執政下負債上兆，今年靠政府挹注二千億元，才勉強不倒。這樣的治理成績，曾文生不自覺汗顏，竟還大放厥詞。背後如果沒有人撐腰、下指導棋，怎敢囂張至此？
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