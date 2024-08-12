經濟日報社論／評估核能與再生能源共存可行性

國家氣候變遷對策委員會第一次會議，會後記者會發布二項共識，首先是每一個能源的選項，在不同的層面會有不同的挑戰，並且要在發展與永續、變遷與調適之間取得平衡，確實挑戰嚴峻。第二項共識是現階段政府應對各種能源的選項，充分揭露資訊、充分釐清事實，並建立共同且真實的資訊平台，弭平資訊落差。然而，這二項共識是屬於概念性的觀點，並非實質的政策方向，而且首次會議中並未對核能發電的存續，做出實質討論，實令人遺憾。

賴清德總統會中致詞表示，有關非核家園不是民進黨的意識形態，引起朝野不同的解讀。而總統府再次重申，非核家園政策是在2002年環境基本法制定，當時是由許多跨黨派立委共同提出，並要求政府訂定計畫，逐步達成非核家園目標。

賴總統的話固然沒錯，但更重要的是「穩定性的供電」與「可控制的電價」是全民、全部產業所共同期盼的能源目標；再加上2023年修正的氣候變遷因應法，新增第4條規定：國家溫室氣體長期減量目標為2050年淨零排放，因此氣候對策委員會應該要討論20年前制定的非核家園政策，是否能達成2050年淨零排放目標，同時又兼顧供電穩定、控制電價的期盼？

近來引發非核家園政策的檢討，主要是氣候對策委員會副召集人童子賢之持續強調「核能與再生能源應該共存」的論點。他提出台灣電力能源結構之黃金比率為「30%再生能源、30%核能、40%火力發電」。非核家園政策的問題是捨去核能之穩定供電、低碳排放與低成本的優勢；更進一步，為了擴增再生能源的供電比率，產生了再生能源（特別是光電）過度占用國土、農地面積的新問題。

童子賢提到光電產業耗費土地資源，1.5萬公頃面積的太陽能板（近600座大安森林公園），才抵得上一個核三廠，約占2023年用電的5.67%。行政院前院長陳冲也發聲，強調全台可耕農地由1990年約45萬公頃因廢耕等已經減半，如因光電再增加農地流失，未來想擴大農業生產，勢將無地可耕。

再者，隨著明年5月核三廠二號機除役，台灣就停止使用核能發電；而再生能源尚在發展過程，政府先大力使用天然氣來發電，預計2025年占50%，致使發電成本深受天然氣價格影響，也為通膨埋下伏筆。同時，當再生能源供電持續增加，規劃2050年再生能源的發電占比要達到六成以上，則面臨供電間歇性的挑戰，因而引發儲能成本上升，也使電價有上漲的壓力。

此外，AI相關產業是未來台灣經濟成長主要驅動力，也是台灣在國際競爭地位的代表，但該產業相當耗用能源，許多專家也希望政府將此新趨勢納入是否會衝擊供電穩定性的分析。

綜合以上，我們認同童子賢能源政策的論點：所有能減少碳排的能源都不該放棄，除核能外，像氫能、地熱發電、潮汐發電亦應發展。同時，政府不應該以核廢料處理的挑戰為理由，因而放棄核能發電。而且，明年台灣就沒有核能發電，現在正是檢討非核家園政策的關鍵時刻。

倘若朝野共識發電能源組合應包含核能，那麼解決核廢料與相關問題，就是執政黨的任務。應該進行的工作，包括：修改「核子反應器設施管制法」與進行安全評估，讓已除役的核電廠恢復供電；並且，針對核燃料棒，蓋核二廠室外乾貯設施、核三廠室內乾貯設施，與擬定最終處置計畫；同時，評估重啟核四廠的可行性；最後，執行低階放射性廢棄物最終處置設施之場址設置等等。其實，只要政策同意核電，以現代科技水平，這些技術問題都能克服。