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聯合報黑白集／左左、右右與反中

聯合報／ 黑白集
英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動此案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下爆發反移民暴動。英國數千警力待命因應可能的暴力衝突。圖／美聯社資料照片
英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動此案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下爆發反移民暴動。英國數千警力待命因應可能的暴力衝突。圖／美聯社資料照片

川普挑了「鄉下人」范斯當副手後，外界都驚嘆他找了個ＭＡＧＡ複製品；拜登忙不迭送他「極右派極端分子」頭銜。如今賀錦麗挑了「高中老師」華茲搭檔，共和黨也不客氣丟來「最左二人組」封號。今年美國大選大有看頭，右右組合對上左左同盟，極限對抗必然火光四射。

但不論范斯罵人「沒孩子的養貓女士」有多沒教養，或華茲感嘆此生「不會再受到如此好的待遇」有多舔中，這個戰場是川、賀兩主帥的。大選勢必是被冷落的底層白人與「黑命也貴」的有色族裔的對抗，是驅逐非法移民或繼續開放邊境的激辯，更將是子宮裡的生命由誰決定的對嗆。

最凶險的議題，當屬非法移民。隔著大西洋，英倫三島就活生生上演了全境暴亂的戲碼給美國參照。三名女童被人殺害，凶嫌是穆斯林的假訊息，引爆了種族的劫難。這讓人擔憂，充斥非法移民的美國，只缺一根火柴，即可點燃內戰。

更令人心驚的，恐在選後。在極左與極右間唯一的中間地帶，只剩反中。選戰將激發兩方競相加碼反中承諾，沒有最反中，只有更反中。

因此無論左右，下一個美國總統都可能更無所不用其極地反中；而挑起台海戰爭，就是其終極誘惑。台灣人民應該認清：台灣可以成為美中矛盾的溶解劑，而不必為了虛幻的台獨，甘作戰爭販子的消耗品。

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