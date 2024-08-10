聯合報黑白集／左左、右右與反中

川普挑了「鄉下人」范斯當副手後，外界都驚嘆他找了個ＭＡＧＡ複製品；拜登忙不迭送他「極右派極端分子」頭銜。如今賀錦麗挑了「高中老師」華茲搭檔，共和黨也不客氣丟來「最左二人組」封號。今年美國大選大有看頭，右右組合對上左左同盟，極限對抗必然火光四射。

但不論范斯罵人「沒孩子的養貓女士」有多沒教養，或華茲感嘆此生「不會再受到如此好的待遇」有多舔中，這個戰場是川、賀兩主帥的。大選勢必是被冷落的底層白人與「黑命也貴」的有色族裔的對抗，是驅逐非法移民或繼續開放邊境的激辯，更將是子宮裡的生命由誰決定的對嗆。

最凶險的議題，當屬非法移民。隔著大西洋，英倫三島就活生生上演了全境暴亂的戲碼給美國參照。三名女童被人殺害，凶嫌是穆斯林的假訊息，引爆了種族的劫難。這讓人擔憂，充斥非法移民的美國，只缺一根火柴，即可點燃內戰。

更令人心驚的，恐在選後。在極左與極右間唯一的中間地帶，只剩反中。選戰將激發兩方競相加碼反中承諾，沒有最反中，只有更反中。

因此無論左右，下一個美國總統都可能更無所不用其極地反中；而挑起台海戰爭，就是其終極誘惑。台灣人民應該認清：台灣可以成為美中矛盾的溶解劑，而不必為了虛幻的台獨，甘作戰爭販子的消耗品。