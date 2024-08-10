聯合報社論／國防預算創新高，難掩國軍「淘空」危機

行政院向總統報告明年度中央政府總預算，加計特別預算與基金，國防總開支將達六四七○億元，較今年增四百億元，再度刷新紀錄。政府不斷向民眾宣傳：在蔡英文、賴清德兩總統領導下，國防資源豐沛，國安固若金湯。但錢多只是金玉其外，當今國軍的處境，堪比非核政策下被迫粉飾太平的台電：基層人員殫精竭慮，在長期壓力下組織和士氣的淘空，無法填補高層偏執造成的惡害。

先看最近幾起軍中新聞。其一，審計部指出，海軍主戰艦艇維修作業延宕嚴重，高達半數未按計畫實施。其二，總統府憲兵舉槍自盡，立委發現單位「編現比」僅六成多，導致衛哨頻繁度遠超過標準。其三，立院預算中心調查，去年七月國軍官兵總數一五五二一八人，比十八個月前減少九千六百餘人，降幅達六％。其中後六個月流失人數，幾等同前十二個月，顯示人力匱乏是國軍最大隱憂。

國軍總員額廿一．五萬人，扣除文職與學生、受訓、長假等人員，「編制員額」十八．八萬。國防部宣稱，編現比九成即可維持戰力，將人力需求降至近十七萬；但自國軍轉型「募兵」以來，從未達到此一數字。換言之，近年台灣實際防衛力量，始終不及預訂目標。何況此標準來自馬政府「精粹案」，近年兩岸關係緊張，兵力派遣需求直線上升，部隊人力卻明顯下滑，局面嚴峻不言可喻。

因應兩岸緊張，蔡政府恢復徵召一年期義務役，以特別預算添購飛彈與無人機，並大幅擴編後備部隊。這些固有助戰力提升，但對照人力短絀，局面正好相反。恢復義務役及添購新武器皆須成立新單位，需要更多職業軍人擔任幹部；但現實上，近兩年卻有大量志願役申請退役，足見人力和士氣問題嚴重。

以總統府憲兵自殺為例，便是一葉知秋。總統府憲兵如同「禁衛軍」，人員撥補絕對優先，竟也缺員超過三成，便可想像一般部隊窘境。再如海軍維修計畫大幅脫節，主要是共軍頻頻犯境，迫使我方超額派出艦艇，打亂原定維修期程。長此以往，在備戰壓力下，武器裝備又嚴重損耗，更必有人萌生退意，形成惡性循環。部隊事務有其機敏性，國防部又基於軍人忍耐美德或官場文化，對外口徑永遠大事化小；長此下來，國軍自被超額負荷壓得逼近臨界。

要解決國軍「過勞」危機，應該治標與治本雙管齊下。治標方面，應進一步提升待遇，增加青年從軍誘因。所謂待遇提升，除了薪資，可以廣建職務宿舍與幼托設施，讓現役官兵願意留營。在管理文化上，應培養分層負責精神，戒絕官大學問大的僚氣。否則，官兵若對軍中環境失望，不願長留久用，即使再努宣傳招募人員，也永遠補不上缺口。

近十餘年不分藍綠執政，都認同「不對稱建軍」的原則。主要是體認兩岸量體懸殊，對比全球第二大強權的共軍，國軍只能選擇在特定領域發揮長項，而非全方位競賽。面對中國大陸與共黨政權，其道理也一樣，我們不能將全部希望寄於中南海的善意，必須保持相當比重的硬實力。與此同時，也得體認自身資源有其極限，不可能僅憑硬實力懾服對方。讓敵人「在軍事上不敢樂觀，在政治上不致悲觀」，才是確保國家安全的不二法門。

歷史上任何體系的瓦解，都是先零星崩解，然後像滾雪球般墜落。此一教訓，適用於當今國軍，亦適用於賴政府的國家走向。若持續漠視風險，或為圖一己一時之利在歧路上行險踩油門，將導致毀滅性的結局。