聯合報黑白集／大法官當打手好嗎？

原應就法理進行辯論的憲法法庭，在國會改革的釋憲案上，卻不時出現官員發表謬論及大法官宛如打手的離譜演出。司法的中立和公正，因此不斷遭到扭曲。

國會改革法案兩次憲法法庭辯論後，網路上皆出現片段影像，宣稱大法官尤伯祥如何打爆、打臉民眾黨立委黃國昌。這種文宣，恰印證在野黨質疑大法官早有預設立場，喪失中立與客觀。被側翼「英雄化」的尤伯祥，在同溫層聲浪加持下，在憲法法庭賣力演出；自以為電爆當事人，但胡亂插話質疑，只顯得自失立場。

附和執政黨言論的大法官，追問國會調查權能否向台積電調閱營業祕密資料，對臉書、谷歌等科技巨擘過去遭美國國會聽證調查的事，彷彿毫不知情。如此配合上意脫軌演出，法學素養能不令人憂心？

樂當綠營打手英雄並表態效忠的大法官外，綠營官員在憲法法庭上的發言，同樣作了糟糕的法治教育示範。總統府秘書長潘孟安稱，要求總統作國情報告，需要修憲。監院秘書長李俊俋則說，調查犯罪是司法院、調查公務員疏失是監察院的職責，質疑立院調查權目的何在。對院檢角色傻傻分不清，更對過往大法官多號解釋提及的國會調查權毫無所知，側翼還捧成「漂亮的一記殺球」。

憲法法庭應是憲政教育的課堂，不該成為政客表忠、愚民的戲台。