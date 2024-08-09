聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／大法官當打手好嗎？
原應就法理進行辯論的憲法法庭，在國會改革的釋憲案上，卻不時出現官員發表謬論及大法官宛如打手的離譜演出。司法的中立和公正，因此不斷遭到扭曲。
國會改革法案兩次憲法法庭辯論後，網路上皆出現片段影像，宣稱大法官尤伯祥如何打爆、打臉民眾黨立委黃國昌。這種文宣，恰印證在野黨質疑大法官早有預設立場，喪失中立與客觀。被側翼「英雄化」的尤伯祥，在同溫層聲浪加持下，在憲法法庭賣力演出；自以為電爆當事人，但胡亂插話質疑，只顯得自失立場。
附和執政黨言論的大法官，追問國會調查權能否向台積電調閱營業祕密資料，對臉書、谷歌等科技巨擘過去遭美國國會聽證調查的事，彷彿毫不知情。如此配合上意脫軌演出，法學素養能不令人憂心？
樂當綠營打手英雄並表態效忠的大法官外，綠營官員在憲法法庭上的發言，同樣作了糟糕的法治教育示範。總統府秘書長潘孟安稱，要求總統作國情報告，需要修憲。監院秘書長李俊俋則說，調查犯罪是司法院、調查公務員疏失是監察院的職責，質疑立院調查權目的何在。對院檢角色傻傻分不清，更對過往大法官多號解釋提及的國會調查權毫無所知，側翼還捧成「漂亮的一記殺球」。
憲法法庭應是憲政教育的課堂，不該成為政客表忠、愚民的戲台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言