經濟日報社論／中國大陸吹起反制裁的號角

美國官方宣布，自9月1日起，正式解除中國無人機出口限制；無巧不成書，香港《南華早報》報導，中國7月底也宣布了一份加強管制無人機出口的清單，公告是由商務部和海關總署，以及中央軍委裝備發展部聯合發布，管制實施日期也是9月1日。

美國宣布解除中國無人機出口限制的同時，就對中國大疆下了一筆大訂單，有理由相信，此一舉動與俄烏戰爭有關。據統計，各國購買中國無人機最多的前三名是荷蘭、美國及俄羅斯，荷蘭一直受北約委託，每年組裝100萬架無人機給烏克蘭，如今，新訂單下不了，對北約、對美國，估計將造成極大困擾，如何影響烏克蘭戰局值得關注。

中國管制出口的清單，除了各種無人機成品外，還包括許多零組件與技術。就在美國「被迫」解除對中國管制的同時，中國偏正好宣布要開始管制。此一事件，或許可以視為是美中世紀博弈史上前所未見的關鍵時刻：中國終於對美國吹起了反制裁的號角。

為了對付中國快速崛起，美國從歐巴馬時代開始，就在戰略上對中國採取遏制手段，其實遠在戰略遏制之前，美國及美國主導的西方，就在各種高精實的產品和技術上處處對中國設限，比如全球定位系統（GPS）、預警機、高科技醫療設備、航母的電磁彈射設備等，美國及西方不是禁售中國，就是售後在使用及維修上施加各種限制，至於晶片及光刻機就更不在話下了。近代中國由於工業化、科技化起步晚，面對類此管制，莫不苦不堪言，這是第一階段。

但中國的科技力 、工業力明顯地被低估了，幾乎所有被美國及西方嚴格管制的產品與技術，經過一段時間，都能被中國一一突破難關，製造或發展出來，而且往往成本更低。中國的北斗不但能夠定位還可以通訊，這就超越了美國的GPS及歐洲的伽利略；中國預警機及雷達技術已領先美國，也難怪微軟的比爾蓋茲在美國政府決定對中國晶片發展限制時，警告美政府此舉將倒逼中國。這是第二階段：突圍。

突圍指的是中國想方設法，以發展「進口替代」來化解被美國及西方封鎖管制的壓力，在這個階段應該就可以看到中國科技力與工業力的巨大潛力，但美國及西方顯然還一直認為限制及打壓必將陷中國於困境，也還一直以為即使中國有某些突圍之舉，也必然是抄襲與偷竊西方的結果。

在突圍中出現反超，並成為一種愈來愈普遍的現象之後，就開始進入第三階段：領先。一項獲美國國務院支助的澳洲戰略研究所（ASPI）發表的報告指出，在評估的44項技術中，中國已在37項領先美國及其他國家，包括電池、高超音速、無線射頻通訊如5G、6G等，美國僅於其餘七項領先，包括疫苗、太空發射系統及小型衛星等；報告還指出，中國很可能在十項領域發展成壟斷巨頭，包括合成生物學、奈米材料、電池、5G等。

從受限到突圍，再到領先，以當前中、美兩強間的博弈鬥爭氛圍，接下來的自然就是反制了。軍事科技的發展使無人機在俄烏戰爭中大放異采，一開始美國還礙於面子，限制中國無人機的進口，但終於迫於現實，做出了解除限制進口的決定，哪裡料到卻被中國狠狠反將了一軍：你取消，那就輪到我來管制。

其實，在此之前已前先例。去年，中國限制了鎵與鍺的出口，前者缺貨讓美國現在許多關鍵武備（如F35戰機）的製造受到影響；這一次，就直接是限制作為製成品的無人機了。中、美關係如未能改善，那麼雙方的各種限制做法不但持續而且還會增多，比如，不排除雙方在國際貨幣及太空領域的較量。美中關係的持續矛盾，對全球的和平與發展，無疑將增添許多變數。