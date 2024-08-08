經濟日報社論／透視全球市場震盪的影響

8月以來美日股市以及台股大洗三溫暖，日股尤其震盪。日經指數在8月2日下跌2,216點，僅次於1987年10月發生全球股災的黑色星期一；次交易日的8月5日，日經指數再跌4,451點，超過黑色星期一，創下日股史上最大單日跌幅。

美日股市帶頭大跌，就全球因素來說，世界經濟火車頭美國的硬著陸憂慮是主因。2日美國公布的7月失業率，市場原本預估是與上月相同的4.1%，但沒想到是4.3%。從3月起，美國的失業率已經連續三個月都上升0.1%，7月再猛跳0.2%，市場擔心美國是否已經陷入「失業增加／消費緊縮」的惡性循環。

此外，影響全球金融市場極大的「股神」巴菲特，其下投資公司3日發布上季財報，顯示巴菲特賣掉手上一半的蘋果公司持股。這個消息引發了美國科技股拋售潮。

上述兩個因素，讓美股與台股、日股一樣，在8月2日與5日都是大幅下滑；台股5日還重挫1,807點，是史上最大單日跌點。不過與日股兩個交易日跌幅高達17.5%相比，美股與台股的災情相對較輕。

日股成為最慘災區與日本自身金融政策的大幅轉變有重要關係。日本央行7月底的政策會議出乎市場意料，調升短期政策利率從0到0.25%。會議後記者會植田總裁說了兩件重要的事：日銀會繼續升息，且日銀沒有設定0.5%的門檻。

日本泡沫經濟瓦解後，日銀政策利率90年代中期起，最高就只有2007年2月一度升息到0.5%，因此7月底以前，日本金融界多以為，日銀未來的升息，會停在0.5%一段時間。但是植田記者會極鷹派發言，讓市場意識到，日銀未來數年內升息到1%也非常可能。

日銀的轉鷹派，以及2日美國失業率出乎市場意料的惡化，促成外匯市場美日利差短期內縮小的預期升高，使日圓大幅升值。日圓價格從日銀會議前的1美元兌154日圓，一周內升值到5日最低的141。

日圓的急速升值，對日本股市的殺傷力極大。日本的重量級企業如汽車、機械等，多依賴海外市場的美元收益。而疫情以來日圓長期走弱，企業都以弱勢日圓估算財報。日本主要企業在估算到明年3月底為止年度財報的平均日圓價位是147。只要日圓升值超過147，就有最終獲利低於財報預估的風險。

此外是資金因素；過去幾年美日利差持續續大，加上日銀長期的鴿派作風，國際投資客喜歡日圓套利交易，亦即是借低利息日圓，兌換成美元投資於高利率美元或其他金融商品。而日股過去一年半，從25,000點上升到41,000點，日圓套利交易資金回流日本股市。這種資金遇到日圓升值，不僅面對日股下跌的風險，也要面對日圓計價還款增加的風險，因此立刻急殺出持股，誘發恐慌性賣壓。

7日早上日股開盤一度重挫900點，之後日銀副總裁內田真一在北海道的金融座談會說，現在金融市場不穩定，日銀不會升息。此話一出，日股急速反彈，日圓也一口氣從144貶值到147。由此可見，弱日圓強日股的強烈連動關係。

日股大幅震盪之後，不安定的日圓套利資金部分退出日股，加上日銀也擔心升息的日股劇烈反應，不會貿然再升息，日本金融市場將逐漸穩定下來。

然而，植田總裁在7月底的記者會也說過，升息到0.25%的利率水準，不足以應付未來的經濟不景氣。因此日銀未來逐步的利率上升是免不了的；後續的影響，如日圓升值、日企海外市場獲利縮水、日圓套利交易資金撤退，減少全球金融市場動能，雖然短期內市場回穩，但長久而言，除非有全球性經濟不景氣，日銀放棄升息，不然這些效應早晚會發生，大家應該做好準備。