快訊

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰在備戰2028？

聯合報／ 黑白集
我國男雙組合麟洋配王齊麟／李洋完成奧運金牌二連霸。記者季相儒／攝影
我國男雙組合麟洋配王齊麟／李洋完成奧運金牌二連霸。記者季相儒／攝影

「麟洋配」蟬聯金牌，國人激情沸騰。兩位選手改寫歷史，也為黃金搭檔畫下句點。除了李洋宣布退休，戴資穎、謝淑薇、莊智淵，都宣布巴黎奧運是「最後一舞」。網友形容，這是「一個時代的結束」，憂心看不到可以接棒奪牌的新枝。

四年前，台灣在東奧成就空前，蔡總統承諾黃金培訓計畫支持加倍。2.0版看似嚴格，卻處處落漆；有選手十個月沒比賽，未依規定退場仍招搖赴賽。這次重點項目戰績不若上屆，體育署應交代「預算加倍」，為何成績不進反退？

蔡總統蹭東奧，一洗護航高端醜聞。今年南部淹大水，總統府卻冒出「台灣阿南德」，藉預言金牌來轉移民怨。兩位總統都熱衷奧運政治秀，差就差在眼下國防預算暴增，審計部預告未來五年國庫入不敷出，清德兄無法比照辣台妹大開黃金支票。

不僅奧運備戰少人缺錢，美媒報導台灣備戰中國兵源不足，華府專家希望台灣招募人才，「作出犧牲」。台灣資源有限，賴政府如果選擇二○二七備戰台海，還能為二○二八奧運磨劍嗎？且看烏克蘭，十年來與俄兩度開戰，戰火吞噬資源，奪牌大國盛名化為歷史灰燼。

今年看奧運，綠營側翼發動仇中認知戰，戾氣更甚以往。選手拚四年奪牌，賴清德也要拚四年後爭連任。全國最認真備戰二○二八的，其實是賴清德。

社論

延伸閱讀

改善血荒！彰化縣信賴台灣姊妹會辦捐血共獲捐296袋

被酸「直播語言」別聊憲法…黃國昌拐彎回擊賴清德代理人

賴清德不去國情報告不會怎樣 大法官詹森林：立法院、總統可能和解？

國會改革法案大辯論 潘孟安：賴清德總統須為捍衛憲法挺身而出

相關新聞

聯合報社論／股市重災難，郭智輝卻奢談水電漲價

台股近期連續重創，週一並創下暴跌一八○七點的歷史新高，市值一天蒸發近六兆元，投資人欲哭無淚。這波重跌，主要是國際因素牽累...

聯合報黑白集／誰在備戰2028？

「麟洋配」蟬聯金牌，國人激情沸騰。兩位選手改寫歷史，也為黃金搭檔畫下句點。除了李洋宣布退休，戴資穎、謝淑薇、莊智淵，都宣...

經濟日報社論／掌握加入CPTPP關鍵時刻

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行委員會，預計11月27日及28日在加拿大溫哥華召開。會議將要討論新申請加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。