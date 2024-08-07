經濟日報社論／掌握加入CPTPP關鍵時刻

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行委員會，預計11月27日及28日在加拿大溫哥華召開。會議將要討論新申請加入案，目前共有中國大陸、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭，以及烏克蘭等六國先後申請加入。根據CPTPP規定，必須在執行委員會中，以共識決通過成立入會工作小組，才能展開後續談判。所以新申請個案若是今年叩關不成，就要等到明年在澳大利亞舉行的執委會。

CPTPP過去是以處理英國入會為優先，在英國已正式加入後，今年勢必處理其他申請案，如果仍沒有進展形成「塞車」，對CPTPP長遠發展不利。加拿大身為輪值主席國，很早即宣稱此次會議要建立具有前瞻性的申請路徑，所以不可能讓議事空轉。但新申請案處理到什麼程度？成立多少個入會工作小組？目前還未達成共識。

兩岸問題是台灣申入CPTPP最大挑戰。台灣在2021年9月22日，較中國大陸晚六天申請加入。這段期間兩岸關係惡化，隔空交火互相否定對方加入CPTPP的適當性，成為兩岸交鋒的另一戰場。

中國大陸阻撓台灣加入CPTPP的力道，似乎並不遜於自身申入的努力。CPTPP成員顧忌中國大陸壓力，迄今官方並未表達明確支持台灣加入；但是對於中國大陸的加入，不少成員也持保留態度。除了質疑中國大陸經貿體制能否符合CPTPP高標準外，也並未完全放棄對美國重返CPTPP的期待，所以可能先將中國大陸排除。

CPTPP是台灣2002年加入世界貿易組織（WTO）以來，申請加入最重要的國際經貿協定。當年在美國支持下，台灣可以順利加入WTO，但在政治因素下，也必須接受台灣不可以早於中國大陸加入的條件。而在兩岸申請加入CPTPP下，目前時空背景大不相同；少了美國的奧援，再加上中國大陸實力今非昔比，台灣加入CPTPP難度當然更高。

我國政府不斷呼籲各國支持，但成效有限。事實上，如果兩岸僵局不解，台灣申入CPTPP前景並不樂觀；因為除了中國的壓力外，CPTPP也不想將兩岸交惡帶入CPTPP 場域中，所以兩岸如果還是停留在互相指責的階段，對雙方的申入均是減分。

除了政治因素外，政府也必須思考如何處理CPTPP下的兩岸經貿關係。台灣在加入WTO時，根據國家安全理由，仍然維持對中國大陸經貿限制，一直沿續到現在。未來如果兩岸均有可能加入CPTPP，上述模式可能面臨調整；因為CPTPP原則上規定所有成員適用同一標準，例如英國在加入CPTPP所簽訂之議定書，即適用於CPTPP所有成員。換言之，若兩岸均有機會加入CPTPP，台灣對中國大陸的經貿限制措施，可能需要大幅度調整，這是我國無法迴避的問題。

除了兩岸問題外，台灣也面臨其他挑戰。首先，加入CPTPP必須全面開放工業部門，幾乎無例外且緩衝期短；農業也需大規模開放，並要取消大部分的進口配額措施，所造成的影響及因應措施也應先到位。

另外，最近歐盟在WTO爭端解決機制下，控告台灣離岸風電國產化政策，要求與台灣諮商，此是我國加入WTO第一個被告的案例。歐盟對台灣國產化政策抱怨已久，但政府一直沒有合理的解釋；而且離岸風電國產化的要求，確實是有可能違反WTO規範。特別是離岸風電外商中也不乏來自CPTPP成員，先前也表達與歐盟類似的意見，未來也可能會要求台灣改善，政府有關單位也要做好準備，以免形成台灣CPTPP之路的障礙。

總而言之，台灣雖然一再宣稱加入CPTPP已經準備就緒；也深信目前推動的方式，可以會有突破；但卻忽略兩岸關係對台灣申入CPTPP的影響，對於如何建構未來CPTPP 下的兩岸經貿關係，也避而不談。使得台灣加入CPTPP，可能永遠在原地打轉。