聯合報黑白集／運動員才是主角

歷經扣人心弦的三局大戰，羽球男雙王齊麟、李洋的「麟洋配」，擊敗世界排名第一的中國大陸「梁王」組合。兩人為中華隊摘下巴黎奧運的首金，也成為我國奧運史上首位「蟬聯金牌」的運動員，全台為他們歡呼。

他們奪金之前，賽場外發生了一些意外紛擾，多少干擾了我選手的表現。議論最多的，是女子拳擊的性別爭議，我選手林郁婷亦被點名。也有酸民譏「麟洋配」，先前在巡迴賽表現不佳，如今為拿獎金才拚命打。包括他們比賽時，加油民眾為兩人特製的標誌，竟遭人強行取走。

拳擊性別爭議，林郁婷只是池魚之殃；在國際奧會為她發聲後，爭議應可平息。但酸民嘲諷及加油海報被奪事件，包括大陸央視僅局部轉播麟洋配的奪金賽，都引發口水戰。若干政治人物更藉此大作文章，讓兩岸對立延燒到奧運賽場。

我國參與奧運賽事，除不能以正式國號、國旗參賽，民眾進場加油也受限，確倍受委屈。但在國際現實下，為維護運動員出賽權利，也只能妥協。若要把國際賽事當成政治表演舞台，並不明智。

要在奧運「被世界看見」，靠的不是「出口轉內銷」製造衝突，而是看運動員表現，他們才是奧運主角。任何人想操弄對立，只會影響運動員表現。奧運尚未結束，大家就好好享受體育盛宴，為台灣選手加油吧！