聯合報社論／零日攻擊洗腦大戲，綁架人民走向戰爭？

明年將上映的電視劇《零日攻擊》未演先轟動，因內容觸及敏感的台海戰爭題材，影片的投資者、顧問群、導演和演員也都引發熱議，前導片一周觀看次數就突破百萬。這部以中共攻台倒數計時為背景的電視劇，被在野黨質疑為「綠色軍教片」，更因該劇得到政府大筆補助，也被批評是賴政府拿納稅錢大賣「芒果乾」。事實上，該劇不止是大內宣、認知作戰和芒果乾，更是呼應賴總統「洗滌人心說」之洗腦工程。

該劇顧問群包括立場鮮明的國安會前副秘書長林錦昌、綠委兼黑熊學院院長沈伯洋、國防研究院所長蘇紫雲等，顧問陣容比演員卡司搶眼。諷刺的是，該劇製作人澄清說，找他們當顧問，單純是請教紅色滲透和台海戰爭，「三人當時都沒有加入政黨，也都不是政治人物」。這是製作人太天真，或是民眾太好糊弄？

《零日攻擊》資金來源也備受爭議。該劇斥資二・三億元，除首筆資金來自反中的綠色企業家曹興誠，也獲得文化部七一○○萬元的補助，及國發基金四二○○萬元的投資，兩者加總占該片預算近半。若再加上高雄市政府的補助、中華電信的投資，以及動員國軍協助拍攝之成本，大部分製作經費恐都來自人民納稅錢。製作人透露，曹興誠「所投的比率沒有很高」；由此看來，政府可能就是該劇的最大金主。

該劇卡司最亮眼的，是第二集男主角、被稱「日劇男神」的高橋一生。他飾演台日混血人物，角色想定沒問題；但讓人不解的是，台海戰爭一觸即發時刻，為何劇中主人翁是台日混血？這樣的安排，除滿足民進黨戀戀不忘的懷日鄉愁外，是為有助於在日本上映，或為橋接「台灣有事，日本有事」之連結？但實際效果，可能是讓日本人更認真安排撤僑問題吧！

全球化與在地化的交錯，是文創影視應思考的課題；跨國的資金、技術、故事與演員，也都屬正常。不正常的，是民進黨一直走不出「自我殖民」的困境。賴清德就職演說提到「一六二四年，台灣從台南出發」，反映了這樣的殖民史觀與殖民餘緒；賴清德在民進黨全代會強調建立台灣主體性國家認同，也植基於此。亦即，《零日攻擊》呈現的是綠營的戀殖情結，傳播的是民進黨的意識形態，搭建的是賴清德的洗滌人心工程。

該劇不僅被批是內容荒誕、悖離現實、跳脫軍事政治邏輯的抗中神劇，最可怕的，是影片與民進黨同步散播紅色滲透的「綠色恐怖」。民進黨近年選舉與執政，皆一手賣芒果乾、一手扣紅帽，大打認知戰，渲染中共同路人、在地協力者和第五縱隊，包括在野黨推動國會改革都說成是習近平指示。試想，一旦台海面臨戰爭，賴政府首先就是槍口對內，率先標定在地協力者，大肆抓捕第五縱隊，積極肅清反對黨和異議者，他將如何團結國人保衛台灣？

對於外界質疑，行政院稱該劇對台灣心理防衛有所助益，該劇團隊也強調面對戰爭無黨派政治之分。但其前提皆指戰爭無可避免，換言之，一是承認賴清德路線走到底就是戰爭；二是不顧領導人的避戰責任；三是無視國際情勢發展與兩岸對話要求，一意要將台灣徹底「烏克蘭化」。

《零日攻擊》訴求直面台海危機，但最應直面台海危機的，就是賴清德。他用新兩國論引發動盪，卻要求人民直面危機，還拿百姓的錢洗人民的腦。前導片最後打出「戰爭下的人性抉擇」，然而，什麼樣的人性抉擇與意識形態，強要綁架台灣人民走向戰爭？