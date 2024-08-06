經濟日報社論／境外關內是化解貿易戰的萬靈丹？

美國總統大選日熾，台灣社會對川普的外貿政策特別憂心。他主張對進口產品要課徵10%關稅，更威脅中國大陸產品要徵60%甚至更高的稅率；川普的攻擊火網，還指控我們「搶走」美國的晶片生意，而必須付「保護費」。面對美國可能的嚴峻貿易條件，經濟部長郭智輝信誓旦旦表示「免煩惱」，因為政府「境外關內」策略足以化解美國的高關稅問題。

「境外關內」既能處理川普即將掀起的貿易戰，自然也能應付其競選對手賀錦麗的外貿政策。她臨危受命接替拜登總統競選，應不會推動過度偏離目前的對中政策；美中貿易壁壘雖將逐步墊高，但不至於出現斷崖崩跌。於是，無論誰當選美國總統，「境外關內」策略未來都是政府化解美國貿易戰火的萬靈良方。

不過「境外關內」的內涵究竟是什麼？這個新創名詞的精確定義應仍在「醞釀」階段。究其源頭或許與台灣「加工出口區」與「科技產業園區」的特殊設計有關；政府將生產園區集中化，不僅提供廠商單一窗口行政服務，更能有效節約廠商進出口的關稅負擔，而能吸引企業投資生產、創造就業機會，促進經濟成長。

經濟部提出「境外關內」的構想可說是「科技產業園區」的國外版；由政府主導成立的「投資開發服務公司」出面，在外國設置園區，協助台灣廠商在當地設廠，並解決其人才、融資、商機，甚至是租稅等跨境營運問題。

在台積電等「護國神山群」迫於國際政治現實外移時，經濟部的作法或可局部解決這些企業供應鏈所面臨的「五缺」問題。不過，此策略必然造成我們優勢產業外移，而形塑台灣產業第二次「空洞化」的危機。再者政府亦須評估此策略所導致高階人力外移，是否對國內勞工就業與長期低薪會有傷害。

7月下旬，經濟部長又宣告，要將推動「境外關內」的服務平台改為「大貿易公司」。這家類似日本「綜合商社」的「官股民營」大貿易商能從事協助中小企業接單，與外國合作開發投資園區，與在地企業合作進入當地市場等業務。我們必須提醒政府，建構大貿易商的想法在產官學界已討論多年，經濟部宜探究過去未竟其功的原因現在是否已經消除。

經濟部的「境外關內」構想能否落實，面臨國內外的嚴峻挑戰。「關內」涉及財政部主管的「關稅」，而科學產業園區營運也須與國科會合作。不過，目前推動「境外關內」的最大問題是涉及外國管轄權。如果沒有涉外條約，外國政府會允許我們的「長臂管轄」嗎？ 縱使外國同意我們「為人作嫁」的舉措，在詭譎多變的國際政經環境，我們經營「境外關內」的成果，最後卻可能落得「黃鼠狼拜年」的窘境。

民進黨執政往往亟於表現而易以「大政府」思維施政，但成效卻存疑。試問，過去農委會成立「台農發公司」有否達成原先設定「帶領台灣農業轉型，確保海外訂單永續」的目標嗎？國發會投資的「台杉投資」又究竟完成哪些值得社會稱許的成就？我們有必要探究，經濟部以「大貿易公司」推動「境外關內」策略是否也會步入後塵，反而延宕日益嚴峻貿易環境下，政府因應作為的有限時間。

台灣今年上半年的出口，除資通與視聽產品高速成長外，其他項目乏善可陳。明年無論誰就職美國總統，美中貿易關係只是程度上的惡化，台灣都將會是受害者。經濟部以「境外關內」策略建構大貿易商來改善台灣出口，恐怕是遠水救不了近火。時間已經急迫，經濟部宜優先運用手中掌握的國際商務資源，如外貿協會與外館經濟組人力，積極拓展對外貿易。至於「境外關內」的構想，建議應先由國發會做好評估再審慎推動。