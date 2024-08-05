聯合報黑白集／讓奧運成為全民大客廳

巴黎奧運已過大半，中華隊也開始奪牌，但不少民眾抱怨，除了中華電信ＭＯＤ付費平台上的愛爾達電視，幾乎看不到轉播。連執政黨立委都批評，奧運應是「全民大客廳」而非「ＶＩＰ包廂」，現行方式只會削弱國人的參與感。

有線電視普及率下滑，全台仍有一半家戶裝機，六成民眾以其為主要收視來源。ＭＯＤ裝機率不到有線電視一半，主收視率更僅十三％。從欣賞頂尖運動賽事角度，或希望掌握國手最新表現，的確都欠理想。

奧運轉播費用有如天價，愛爾達若非「富爸爸」中華電信，很難負擔五億元的權利金。其雖獲政府補助八千萬，須提供六十則畫面給一般電視台，對整場奧運仍嫌九牛一毛。結果觀眾看不到賽事本身，卻被餵食了滿天的場外花絮。即使愛爾達轉播也集中本國選手，想一睹各運動項目的人類體能極限表現之美，還是得碰運氣。

政府標榜發展體育、鼓吹全民運動，有什麼比追求奧運更能發揮打動人心的效果？是否該效法日、星、港、陸等地例子，提供更高補助，實現奧運觀看平權，讓奧運真正成為「全民大客廳」？

相較於「零日攻擊」的洗腦電視劇，文化部、國發基金到綠營執政縣市紛紛挹注，連中華電信都慷慨解囊；體育在政府心中的分量，顯然不如對全民發動認知戰來得重要。