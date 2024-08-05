經濟日報社論／對總統府氣候變遷會議進一言

近年全球氣候變遷日益嚴重，酷熱、嚴寒、暴雨、乾旱，每年造成數以千萬生靈塗炭，其嚴重性較之俄烏戰爭、以哈衝突，猶過之而無不及。

2005年，台灣二氧化碳排放量為263百萬公噸，經過17年，2022年，碳排不降反升，達到274百萬公噸。政府曾多次公開向國際宣示減碳目標，要在2025年前達到相對2005年減少10%排碳量，看來這項承諾確定跳票。

當全球將透過節能減碳以降低氣候變遷災難，列為各國施政重要目標時，台灣成為反其道而行的錯誤榜樣。孰令致之？歸根結柢，主要來自不務實的能源政策及能源結構錯誤配置。

2005年台灣能源結構，煤炭占比30%，石油40%，天然氣10%。歷經三位總統五任任期，台灣能源結構更加依賴化石燃料，以2024年5月為例，煤炭達28%，石油46%，天然氣19%，化石能源加總超過九成；諷刺的是，再生能源占比不及5%。

過去20年減碳成效不彰，持續高度依賴化石燃料，重要的原因是對於引進再生能源發展的過度樂觀，浪擲數兆台幣而績效微乎其微。印證了：錯誤的政策比貪汙還要可怕。社會付出的每一塊錢，僅回收三毛錢的效益。

反觀與台灣同屬領土面積不大的國家，如日本、南韓、英國、瑞士、荷蘭，在艱困能源結構轉型中，則採取較為務實做法，也就是以核電做為發展再生能源的跳板，以核養綠，不但將既有核電廠延役，亦將在未來續蓋新的核能發電廠。

深究這些國家能源政策思維，主要應是看中核電五項關鍵特質：

一、核電本質上是極為穩定基載電力，若失去這部分電力，將造成對其他不穩定電源備載成本大幅提高。

二、核電在發電過程僅產生微量二氧化碳，故2023年歐盟正式認定核電為綠色能源。

三、核電廠經過40年設備折舊完畢，每度邊際發電成本僅為其他綠色能源的四分之一到二分之一。

四、相較天然氣國際市場價格動輒飆漲，原料成本變化風險明顯較低。

五、如因緊急狀況海運被迫停止，可持續供電時間長達一年以上，而台灣選擇依賴的天然氣，國內儲備量僅達數周，萬一台海遭遇封鎖，國家安全將面臨重大威脅。

國內許多人質疑舊核電廠延役安全性，其實是不必要的多慮。

美國賓州Peach Bottom核電廠，經聯邦核管理委員會審查通過，該廠兩座機組營運許可延長至2054年。日本高濱核電廠獲得延長營運許可，運行期限延長至60年，至2035年。

這些延役案例顯示核電廠在運行期限到期後，通過安全檢查和設備升級，即可延長營運繼續提供安全廉價穩定電力，相關經驗與技術國際間十分成熟。

總體言之，對於非土地與天然資源豐富國家而言，核電廠除役機會成本（opportunity cost）涵蓋了經濟、環境和社會多層次影響。

一、為彌補核能除役造成的電力缺口，需要增加對替代能源如天然氣等鉅額投資。這些投資雖有助於能源轉型，但短期內需要大量資金，影響其他公共資源分配。

二、再生能源和天然氣發電邊際成本遠高於核能，大量採用將導致電價上升，增加居民和企業用電成本，影響國家競爭力。

三、未來人工智慧及高階半導體產業皆為吃電怪獸，對於電力需求大增，如不能滿足其需求，很難引進先進技術新投資。

四、核電廠除役後，如替代電力來源是化石燃料，將導致碳排放增加，對國家達成碳中和目標有負面影響。

五、在大量儲能技術尚未成熟之現階段，亟需與風電及太陽光電穩定搭配且不增碳之基載電源。

總統府氣候變遷對策委員會將於8月8日召開首次會議，我們呼籲：面對國家永續發展、重要經濟利益及國際減碳責任，所有政黨應捐棄意識形態，仿效英日韓瑞荷等國，以理智判斷從善如流，考慮核電廠除役之機會成本，為全民做出最佳決定。