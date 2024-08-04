經濟日報社論／審慎評估產創條例租稅優惠範圍

《產業創新條例》第10條之1有關投資抵減優惠的條文，將於今年底到期，經濟部近日擬修法將其延長至2029年底，且倍增投資抵減率及抵減支出金額的上限，並增納人工智慧（AI）與節能減碳兩項於條文內；在租稅優惠的加持下，經濟部期待AI產業能蓬勃發展。不過，目前國際上提供生成式AI應用服務的廠商仍呈虧損狀態，故整體AI產業的前景仍混沌未明。

產創條例第10條之1規定適用於租稅優惠的項目包括智慧機械、5G、資安的全新硬體、軟體、技術或技術服務，且支出金額在同一課稅年度內合計10億元以下，經提出具一定效益的投資計畫，並經專案核准，可在支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅。去年共有777個申請案件通過產創條例所規範的研發費用投資抵減項目，而廠商獲得的減免稅額為214億元。其中，四分之三的金額由目前占製造業就業人數三成的資訊電子業所獲得。而若依經濟部的建議，將投資抵減率及抵減支出皆倍增，則未來政府每年的稅收損失金額可能會超過800億元。

目前的產創條例主要針對資訊、通訊產品的研發費用進行補貼，因而這些行業為經濟部認定的「目標產業」（target industry）。而在經濟部擬新增加租稅優惠的兩個項目也顯示，AI產業是經濟部的新寵。經濟部也說明，由於投資於AI的相關產品所費不貲，故擬將補助個別廠商金額的上限倍增至20億元。

經濟部對AI產業的前景非常樂觀，不過，目前國際上AI產業的發展願景仍不明朗。以AI產業的龍頭公司OpenAI為例，在最樂觀情況下，其今年營運收入為45億美元。然而，其今年的成本包括租用微軟伺服器40億美元、生成式AI訓練成本30億美元，以及1,500名員工薪資15億美元，共計85億美元。因此，OpenAI預期今年至少會出現40億美元的虧損。

OpenAI的虧損也意味著台灣發展AI產業仍面臨投資的高風險。目前國際上提供生成式AI應用服務的軟體業者，其資金主要來自美國的科技業巨擘如微軟、谷歌、亞馬遜及臉書等，因而短期內仍能忍受巨額虧損而持續投資。這些業者主要向輝達購買硬體設備，而輝達製造的硬體設備，則仰賴其台灣供應鏈廠商生產的產品。因此，台灣AI產業的發展和國際AI產業的發展互為唇齒相依。

換言之，若國際上提供生成式AI應用服務的業者，因不堪長期虧損而縮小投資規模，則會減少對台灣AI硬體供應商的需求。

由於經濟部對AI產業發展前景非常樂觀，故除了擬對AI產業進行租稅補貼外，也對AI產業的人力培育進行樂觀規劃。經濟部預計在未來四年內，培養20萬名的AI專業人力，其中國內大學生及外籍生各半。不過，此20萬人力已達目前87萬名資訊電子業就業員工數的23%，故恐已超過未來四年AI產業所需要的人才數量。

另一方面，經濟部擬將「節能減碳」項目列入產創條例的租稅優惠範圍內，則較具說服力。根據經濟學原理，廠商進行碳排放會製造社會成本，因而政府有必要介入。經濟部擬針對廠商減碳行為給予租稅優惠，而不論其所屬產業為何，故此政策符合租稅「非歧視性」的原則。

總之，經濟部擬擴大產創條例10條之1的適用範圍及補貼金額上限，除會增加政府稅收損失外，也會擴大資源配置在適用對象及被排除對象之間的不公平性。然而，一旦經濟部心目中的目標產業如AI產業，未來如果發展不順遂，則也會形成資源誤置，因而不利於經濟發展。