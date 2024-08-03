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聯合報黑白集／阿北錯過早知道

聯合報／ 黑白集
民眾黨主席柯文哲、遭停職的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲、遭停職的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

民眾黨近日諸事不順。高虹安的助理費案因區區之數被判貪汙重刑，使政黨形象受損。柯文哲則有市長任內的京華城等三案纏身，聲量節節下滑。最近柯妻陳佩琪傳出有意入黨，被解讀為意在幫柯文哲穩住陣腳，必要時代他上陣主持大局。

近日，更有爆料稱，柯文哲向友人表示後悔「藍白合破局」。說如果當初合了，今天就不是這般景象，而是在吵政府組建分官云云。這些故事，未必全然準確；但描述柯文哲此際的心情，應差不到哪去。說黨內有人怪罪「破壞藍白合」的兩名禍首，大約也跟人們的猜測相去不遠。

總之，柯文哲當初是失去了自己的理性，所以他錯過了「早知道」，因此跌入今天的困境。但是，與其怪罪幕僚誤導，他恐怕得先怪自己自大、偏聽、耳根軟。否則，怎麼會把自己「老三」的實力想像得那麼強大，又把台灣的政治形勢看得如此單純？

阿北有他過人的聰明，但他最致命的要害，是過度自我中心。他就任市長時，敢用憑空想像的「五大弊案」咬死郝龍斌的建設；沒想到自己卸任時，也被應許京華城的八四○％超高容積率絆倒在地。賴清德肅貪的爐火燒得正旺，他會放過你嗎？

接下來，柯文哲還得想想「藍白合」和台灣的未來。當然，他也可以選擇改向綠營示好，但那只會證明自己缺乏信念。

社論

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