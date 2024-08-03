經濟日報社論／財政警訊連連 政府不能再虛耗

監察院審計部29日公布112年度中央政府「總決算」審核報告。因為國稅又大幅超徵2,934億元，歲入決算審定增加為2兆9,073億元，而歲出基本上大致照預算數執行，決算審定為2兆6,277億元，歲入歲出相抵後賸餘2,796億元。也因為稅收超徵，原列債務的舉借預算1,731億元，全數未執行；原先預計移用以前年度歲計賸餘473億元，也未予移用；112年度債務償還除依預算執行1,110億元外，另增加還本150億元，債務還本決算1,260億元。歲入歲出賸餘2,796億元，扣掉債務還本，收支賸餘決算數為1,536億元。

以上是「總決算」部分，表面上看起來好像連續呈現賸餘，財政似乎穩健，但尚欠缺「特別預算」的歲入歲出部分的決算及審核報告，不足以真實呈現中央政府的「整體財政狀況」。而由於「特別預算」通常都是依賴舉債，因此特別預算的歲入歲出通常都是呈現「短絀」，可預期審計部的112年度特別預算的決算審核報告，仍是呈現短絀，並造成債務不斷累積。

也難怪，審計部指出，若政府收支包含「總預算」及「特別預算」歲入歲出，真實的財政狀況並非如行政院所指那般的穩健。中央政府的真實整體財政狀況，除了107、108及111年度呈現賸餘外，包括112年度的其餘年度均為短絀。也就是過去稅收雖然連年超徵，財政紀律卻未同步跟上，政府反而編列鉅額的特別預算支出，把超徵的稅收用光，也就是「特別預算」的短絀吃掉了「總預算」的賸餘，並未真正改善財政狀況。

審計部指出，若參考國際貨幣基金組織（IMF）的公共債務定義，審計部審定的中央政府公共債務，加計非營業特種基金舉借債務餘額，則112年底的中央債務合計共6兆5,133億元，仍比111年底債務餘額6兆3,616億元，增加1,517億元，代表稅收雖然連年鉅額超徵，卻因為中央政府連續編列大筆特別預算，擴增支出與增加舉債，以致於債台仍然高築。

若把時間拉長來看，蔡政府105年5月自馬政府接手債務餘額5.4兆元以來，去年底累計債務卻增加至6.5兆，等於蔡政府七年來共增加舉債1.1兆，讓國債鐘的人均債務額創下超過27萬元的歷史新高。顯然是蔡政府的特別預算2.5兆，不但把超徵的1.8兆稅收耗盡，還債留子孫。

值得注意的是，上述舉債數，未包含特別預算「分年舉借」的今年及未來年度的尚待舉借數，且本（113）年度預計短絀4,905億元，恐須舉債至少3,000億以上，至今年底的中央政府債務餘額恐將超過7兆元，國債鐘勢必破表。

最後，再看長期的未來趨勢，財政狀況更不容樂觀。根據行政院主計總處112年10月公布的「113到119年度中央政府財政收支推估」，代表真實整體財政狀況的「總預算與特別預算歲入歲出併計」後，113到118年度都是每年差短，要到119年度才有賸餘，顯然政府的財政長期存在龐大的壓力。尤其未來的財政狀況，易受少子化和超高齡化等人口因素的負面影響，稅收不太可能連年超徵，社會福利支出則快速遞增，蔡政府未能將過去連年高成長的稅收「儲蓄」起來，實在是重大錯誤。

總之，審計部的中央政府112年度總決算審核報告，凸顯蔡政府並未堅守財政紀律，還債不夠積極，更擴大編列鉅額特別預算，辜負了得來不易的連年稅收超徵，還造成債台繼續高築，整體財政狀況不夠穩健的結果，實不足以因應未來的人口因素及政經風險；賴政府應引以為戒。

目前勞保等社會保險潛藏債務已逾17兆，台電累計虧損4,000多億，114年度的中央政府總預算，光是國防預算目前就編列了6,300億，無異是對財政短絀、債台高築雪上加霜，實有必要檢討預算結構，及時重新編列。