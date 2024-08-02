經濟日報社論／Fed降息時機 面臨多重考驗

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）31日會議決定八度維持利率不變；會後聲明中適度暗示即將降息，主席鮑爾在記者會上更明白表示最快可能於9月中會議時開始降息，這是Fed政策即將轉向降息的最明確信號。就目前美國通膨與就業情勢來看，這項決策應屬允執厥中；但Fed在首次及後續降息的時機判斷上，仍將面臨多重考驗。

Fed這次會議的最重要意義，就是將決策思維從聚焦於抑制通膨，轉向同時關注物價穩定與最大就業雙重使命；簡言之，就是通膨比較無須擔憂，怕的是就業持續走軟，因此就業將是攸關後續利率決策的關鍵因素，這自然意味著降息時機更為成熟。

Fed之所以改變決策思維，在於近月來就業面的確出現持續降溫信號。不僅連月來就業人數大幅下修，且目前每位失業勞工再次找到工作所需的中位時間為2022年2月以來最長，企業臨雇人數也出現2021年4月來最大減量，而持續申領失業給付的人數則達到2021年11月以來最高，都顯示雇主增雇員工的需求減弱，接下來則可能加速裁員。

從經濟面來看，第二季經濟雖年增2.8%，但其實是外強中乾。消費支出增強靠的是業者打折促銷，投資增加其實是存貨投資激增，原因是全球航運風險升高，因此業者提前建立存貨以應年底旺季之需，但下半年勢必將消化存貨，經濟情勢並不容樂觀。

至於通膨面則是捷報頻傳，第一季通膨急升的壓力已經消除，6月整體消費者物價指數（CPI）更出現2020年疫情爆發以來首次下降，核心CPI也是2021年元月以來最低升幅，而就業與消費趨緩都有利於通膨持續降溫。通膨率雖仍在2.5%附近盤旋，但Fed並不是非得等到通膨達標才能降息。

儘管Fed的新決策思維有理有據，但對於當下及中期間的降息時機判斷，仍面臨諸多考驗。首先，現在就明示9月起降，是否太早？通膨是否又再超出預估？基於中國大陸可能加大刺激成長力度，近日中東緊張升高可能刺激油價衝高，降息預期將帶動股價上漲使金融情勢更加寬鬆。這些因素都可能使通膨止降，甚至小升，從而延後降息時機。機率雖相對較小，但不能完全排除。

第二，等到9月才開始降息，是否太晚？多位Fed前任決策官員及民間經濟學者呼籲，7月降息更為適當。尤其是FOMC前任副主席杜雷更強調7月「必須」降息，原因是4、5、6月失業率已連續小幅上升，一旦失業率上升到某一逆轉點時，將形成就業─消費下降漩渦。尤其是三個月來的移動平均失業率比過去12個月來最低水準提高0.43個百分點，已非常接近「薩姆法則」所設定的0.5個百分點衰退門檻；Fed若再拖拖拉拉，只會使衰退的風險更高。Fed是否經得起這項考驗，9月會議之前將公布的7、8月的就業報告將見真章。

第三項考驗來自政治面。川普最近曾警告鮑爾，表示Fed不得在11月選舉之前降息。儘管鮑爾無須在意川普的威脅，但決策官員仍不願讓決策染上政治色彩；何況選後共和黨如果在國會得勢，將對鮑爾及Fed造成困擾。這也使官員在對外溝通時，發言必須更清楚，更可以預測，且更加審慎。

第四項考驗，則是9月之後的降息路徑將如何安排？依據以往的慣性，Fed一旦開始降息，通常不是只降一次；而且金融市場所期待的，是希望政策「轉向」到一條降息的路徑。但基於經濟情勢多變，Fed不會對後續的降息路徑預做承諾，以免自縛手腳。9月會議時Fed將提出最新的利率預測，將是一大考驗。

基於Fed面對諸多考驗，未來決策思維只能「一切看數據（data dependant），一會一腳印（meeting by meeting）」。各界對Fed後續決策的觀察，也應以此作為基準。