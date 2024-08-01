聯合報黑白集／淹出新風貌

不淹不知道，一淹嚇一跳。歷經凱米的大淹水，港都高雄的形象竟變得綺麗。

明明大半個市區都泡水，前往勘災的賴總統卻指手畫腳，稱美濃某宅只淹卅公分，並宣布淹逾五十公分的住宅中央每戶補助兩萬元。「台灣錢淹腳目」，因此有了新註解。網軍接著出動，盛讚高雄如何迅速恢復日常；他們渾然忘了，高雄可是連放了四天颱風假。

學者也不袖手，大誇高雄廿五座滯洪池發揮功能，使全市淹水面積不到莫拉克的一成。這種正向心態多麼難得，但這次全市有九十多棟大樓地下室進水，市政府可能得將它們都指定為「市立滯洪池」，以便下次大水再來，才能繼續分擔蓄洪責任。

當年發動罷韓的團體「Wecare」更威武，直指高雄淹水都要怪「國民黨沒做事」，而滯洪池「都是民進黨建的」。拜託！從一九九八年起，民進黨就在高雄執政；其間，只有韓國瑜任內的一年半在清理下水道淤積。一個把清淤當傻事的政黨，把地底下的事都當空氣，還真的省心又省事！

黃捷說，民眾為她「拍手拍到瘀青」，別以為她在練肖話。就像水都淹成這樣，綠媒都能為陳其邁做出「好感度亞軍」的民調，港都居民愛市的心情豈是外人所能理解？重要的是，受災者拿錢消氣，歌頌大隊唱出城市新風貌；至於治水預算都花到哪，還會有人追問嗎？