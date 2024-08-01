經濟日報社論／從日銀突然升息 看日圓走向

日本央行（日銀）昨日政策會議公布縮減收購日本國債計畫，同時調升短期政策利率從0到0.25%。前者公布內容大致符合市場預估，但是調升短期利率可說完全出乎市場預料。

日本財經資訊公司QUICK在29日公布的調查，74%的金融界人士評估日銀不會在7月底升息。一方面金融界不太相信日銀會在一個會議同時處理長期與短期利率，另一個原因是日圓價格從7月上旬的1美元對161日圓，日銀開會前已經升值到152日圓左右。由於日圓走強，市場評估日銀並不急於7月底升息。

日銀宣布升息後，日圓價格從152急升到149，減少了日圓弱勢的政治壓力。日本自民黨9月將舉行總裁選舉，參選人如數位大臣河野太郎、幹事長茂木敏充最近紛紛提到日銀應該多考慮日圓弱勢的物價壓力。來自政界的持續壓力，並且避免成為9月總裁選戰的標靶，也許是日銀提早升息的重要因素。

在昨天日銀升息之前，日本金融界多評估今年下半年升息一次，明年春天再升息一次，像是三大銀行的瑞穗銀行CEO，7月初就表示類似的看法，並且認為現在日本經濟的體質，挺得住0.5%的利率。

日本輿論一向認為日銀最終利率要超過0.5%有很大門檻。畢竟日本從90年代泡沫經濟瓦解，日銀1999年實施零利率政策開始，短期利率最高就只有2007年2月一度升息到0.5%。

但是昨天日銀的升息，已經明顯改變日本金融界的風向。一向保守的前日本央行理事木內登英在7月26日的媒體論述，還維持日銀9月才升息的看法。在日銀宣布升息後，木內發文評估日銀將會在12月，以及明年4月各再升息一次達到0.75%，而最終利率可能會落在1%。日銀的提前升息，已經明顯改變金融界對於短期利率最後落點的評估，0.5%門檻已經被輕易跨過。

雖然現任的植田總裁從未預測未來日銀最終利率落點，但是參考前總裁福井俊彥的話，我們大概可以日銀動向。福井說過「1%是利率政策產生效用的最低水準，比這個水準更低，那利率變動也無法產生足夠效果」。換句話說，日銀人都知道，如果要讓利率成為有效的貨幣政策工具，至少要讓利率維持在1%的水準。

弱勢日圓與觀光產業興旺之下，過去兩年日本政府稅收與企業營收創新高，企業也大幅加薪，日銀當然想趁著現在景氣好，把利率調升到發生貨幣政策效用的1%最低水準。不然缺乏有效利率工具的日銀，萬一碰到大規模不景氣，只能像之前黑田總裁般，祭出「負利率」這種備受爭議，事實證明也幾乎無效的怪招。

不過日本近30年利率未曾跨過的0.5%門檻，尤其是日本民眾七成的房貸是變動利率，連動日銀的短期利率。日銀如果未來一年內再升息兩次，民眾房貸負擔會明顯增加，進而削弱民間消費力，恐怕日銀也會承受政治壓力。

但是換一個角度來看，日銀的升息與未來美國聯準會的降息，將會刺激日圓升值，降低日本物價，使民眾實質購買力增加。加上日本民眾握有的國債、存款等金融資產規模大於房貸總額，就社會總體來看，升息所造成的效果是正的。因此日銀升息之路，也不一定不順利。

日銀昨天也公布了未來兩年的通膨預估，扣除生鮮食品的CPI漲幅分別為2.1%、1.9%，接近日銀2%的通膨目標。因此未來兩年內，就算日銀短期利率上漲到1%，在通膨2%的環境下，實質利率是負1%水準，依舊是十足的貨幣寬鬆。

未來兩年，除非發生美國經濟硬著陸，發生系統性經濟風暴，日銀應該會小心翼翼達到短期利率1%。同時聯準會未來兩年是持續降息，如此一來美日利差將確實縮小，日圓價格從現在的1美元兌149日圓回復到疫情前110日圓左右，也是極有可能的。