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聯合報黑白集／再見辣台妹

聯合報／ 黑白集
前總統蔡英文（中）卸任後曾於6月首度公開露面。記者劉學聖／攝影
前總統蔡英文（中）卸任後曾於6月首度公開露面。記者劉學聖／攝影

蔡英文在六十八歲生日前夕出版寫真輯。她卸任後，平均每七天在社群平台發聲一次，對比在任時躲記者七百多天，有如脫胎換骨。新書一萬本實體版，飛快被索一空，她仍是民進黨內人氣之最。就連提醒防颱、為奧運健兒加油的ＰＯ文，點閱數以萬計，都是賴清德的兩倍以上。

蔡英文在網路自稱「已畢業的小英總統」，但新書取名《辣台妹寫真輯》，召喚辣台派，熱情表白「很懷念」。索書民眾須回答三問題，包括連任票數及首艘國造潛艦名稱等。小編藉勝選人設與兩尊里程碑精妝前總統，字裡行間盡是意猶未盡。

十二年前蔡英文挑戰大位敗選，為保溫人氣，半年後出版《一直同在》寫真集。這回，畢業七十天就寫真上架，宣稱記錄「我們在一起」。用心一貫：勿忘影中人。

綠營權力重組，「信賴大聯盟」與出身英系的「邁盟」分庭抗禮。辣台妹寫真接力上市，其中蔡英文與政治人物合照，第三張就是比肩鄭文燦。她未刻意切割涉貪愛將，對比「復仇者的肅貪」，弦外之音讓人玩味。

辣台妹寫自序，第一句是「謝謝大家，再會」。無論是告別，或期待再相會，既然曲終人不散，就不能只為一人一派續寫歷史。走下權力孤峰之後，蔡英文應該為台灣撒下善的種子，刨銑威權獨裁，重鋪民主之路。別再辜負人民信任！

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