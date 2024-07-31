經濟日報社論／川普要美元貶值 金融市場恐大亂

近日美國共和黨總統候選人川普聲勢看好，市場預估，如果他贏得大選，加上共和黨橫掃國會兩院，府會全拿，會有三種操作穩贏的「川普交易」：作空美元、押寶美債殖利率曲線變陡、金價看漲，尤其以美元匯率，全球矚目。

川普在近日採訪一再強調希望美元貶值，以促進美國貨外銷，恢復工作機會，他曾公開批評美元兌日圓匯價太高，「對美國簡直是災難」，他認為，強勢美元「聽在蠢人耳裡很棒，對我國製造商和其他人卻是災難」，他的副手范斯甚至認為，強勢美元就如同對美國生產者加稅，間接補貼美國人「消費那些沒用的進口貨」。

乍看之下，似乎有些道理，基本經濟學原理，就是本國貨幣貶值，有利出口，不利於進口，而貨幣升值，不利於出口，有利於進口，拜登2021年1月上任以來，美元兌一籃子貨幣已上漲15%，2023年美國貿易逆差比2019年多出四分之一。

但不少分析認為，在資本自由進出的國際市場中，強勢美元非常難撼動，尤其是川普還將以全面調升關稅作配套，這將使得進口商品價格上漲，推升美國通膨，導致聯準會必須維持高利率，結果是吸引更多資本流入，美元只會更強勢。

讓人擔心的是，川普真的硬幹，國際金融秩序將出現空前的混亂：首先，美國過去一向指責其他國家人為壓低匯率，現在自己這樣做，是否有雙重標準之譏？美元是全球通行的貨幣，也是美國金融霸權之所繫，全球央行的儲備有59%是美元，全球貿易更有一半以上是以美元交易，如果不是美元，替代性的貨幣會有一場大混戰。

其次，川普有甚麼方式可以弱化美元？面對國際金融投機客的巨大力量，即使是美國財政部或聯準會都沒有足夠的資源，進行市場干預，以經濟量體類似的中國為例，在2014年至2017年，為了支持人民幣，花了近1兆美元（約3% GDP），日本一個月前耗費了700億美元，「進行了一次非常小的干預」，只讓日圓止住貶勢而已，而且根據德意志銀行估計，美元必須下跌40%，才能消弭美國的貿易逆差。

有人提出，仿效1985年紐約《廣場協議》（Plaza Accord），當時美國為解決巨額貿易赤字問題，邀集了全球經濟實力最強的五國財政部長，以聯合干預外匯市場方式，促使美元對日圓及德國馬克等主要貨幣貶值。這個方法是基於自願為基礎，中國的經濟規模快與美國並駕齊驅，以目前美中關係，人民幣是絕對不會協助美元，更何況金磚十國現在正積極想找一個替代美元的方案，單靠G7國家，已無法主導世界金融秩序，更何況肯與美國合作的國家，對於華府以鄰為壑的做法，恐怕也難以苟同，即使配合也是不情不願。

最極端的方式，莫過於川普表示，如果他入主白宮，他不會允許美國政府出售持有的比特幣，「這將成為國家比特幣戰略儲備的核心」，中國與其他國家也正在積極發展加密貨幣和比特幣技術，「我們不能讓中國占據主導地位。」

川普在第一任時，對加密貨幣曾嗤之以鼻，但在2024年選戰中，改變立場，積極支持加密貨幣行業，他還表明重返白宮後，會下令財政部取消對加密貨幣的監管，並有意將允許加密貨幣在美國開採和製造，確保將所有比特幣的工作留在美國，這應該與他從加密行業得到400多萬美元的政治捐獻是有關。加密貨幣通常被用作對沖美元的工具，如果要做空美元，就要加強加密貨幣的價值，以及確保其作為法定貨幣的地位。換句話說，川普支持加密貨幣，就會弱化美元。

以上種種傳言，即使最後不一定落實為政策，仍然會造成美元貶值的壓力，更糟糕的是，這將引發全球對美元的信心危機，把原本自由經濟的基石，從根本撬翻起來，讓天下大亂。