聯合報社論／辜負的年代：從時力七分之六黨員出走談起

時代力量黨最近舉行記者會，提出該黨的總檢討報告，坦承迄今已有七分之六黨員離開，目前僅剩一○九○人。黨主席王婉諭說，時力不打算無聲消散，會回顧台灣過去十年的問題，並預判未來十年會面對的挑戰，擬訂新的政策綱領，啟動二次創黨。

王婉諭的改革宣示說得懇切，但七分之六成員離去的事實，仍難掩時力泡沫化的悲涼。成立至今短短九年，這個「太陽花學運」催生的年輕政黨，曾深受矚目並風光一時。但成立不久黨內便爆發嚴重的路線之爭：以黃國昌為首的「自主派」，主張與民進黨保持距離；另一派人馬則主張「友綠」，和民進黨共同對抗國民黨。時力前後爆發了五次退黨潮，再加上主席徐永明收賄貪瀆事件衝擊，政黨形象重創，時力這塊招牌就瞬間褪色了。

追根究柢，時代力量萎靡不振的主因，正在於它堅持當「小綠」的蒙昧無知。如果民進黨仍然在野，時力選擇當其側翼，也就罷了。但民進黨早已大權在握，並大肆在各領域侵犯人民權益，時代力量卻還自甘充當其馬前卒，它便失去了自主性，也失去了正當性。這些年來，從洪慈庸、林昶佐、黃捷、吳崢等高幹一一投效民進黨，即可知：選擇當「小綠」，就是在幫「大哥」跑腿，再也無法積累自己的能量。直到現在，時力仍不時以追打黃國昌為樂，這種心態，基本上連一支綠網軍都不如，哪裡像個政黨？又如何二次創黨？

時力乘著太陽花的聲勢而起，取了「時代力量」這麼一個充滿壯志的黨名，卻撐不到十年便已早衰。說起來，它辜負了時代，時代也辜負了它。它辜負時代，是因為它無法把握成立的初衷，甘當民進黨側翼，讓許多年輕世代懷著期待而來、抱著遺憾而去，它辱沒了自己的時代使命。時代辜負了它，因為它誕生在民進黨的卵翼之下，卻誤以為自己是時代寵兒；當政治熱潮退燒，其發光能量燃燒殆盡，就連把它當墊腳石的民進黨也對它失去了興趣，遑論一般人。

時力若自以為還能代表年輕世代發聲，那是一種錯覺。十年時光過去，除成就了林飛帆、黃捷等少數政治新貴，當年許多憤慨上街的太陽花青年都經歷了現實人生的辛苦和不甘，發現美好無憂的青春已離他們而去。今年初的大選，有三百多萬人選擇改當「小草」投票給柯文哲，其中應有不少人是「失望的太陽花」，希望給民進黨一擊。

再看今年六月出現在立法院外的「青鳥」，從動員方式和特定教會提供後勤補給看，幾乎就是在複製「太陽花」模式。但這次行動，很快被戳破是民進黨動員；所謂「青鳥」，也迅即換上另一個世代人的臉孔。這說明，民進黨對年輕世代的動員永遠興致勃勃，只是在太陽花學運的殘存記憶下，它的號角已失去當年的魔力。最遺憾的是，在七分之六黨員出走後，時力似乎還無法認清自己「被誕生」的迷思。

從野百合到太陽花、小草和青鳥，都是年輕世代參與政治的風潮，規模及訴求各自不同。但從太陽花運動開始，其實已演變成「得勢的野百合」在操控年輕世代，他們利用自己過去動員的經驗和現在掌權的優勢，號召年輕人上街供他們驅遣。所不同的是，當初他們自己呼喚的是「民主」，如今他們卻以「族群」為毒餌，要求年輕人幫他們維持政權，這是其殘酷本質。國民黨同樣難辭其咎，他們悶頭在自己的意識形態中苦苦掙扎，卻不知如何擁抱下一代年輕人，更忘了為他們發聲。這真是個辜負的時代！