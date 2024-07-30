經濟日報社論／調高經濟成長預測 背後的心酸

繼中華經濟研究院將今年經濟成長預測調高為3.46%後，台灣經濟研究院更上修成長率到3.85%，一口氣上調0.56個百分點，經濟情勢看來相當樂觀。經濟部日前也表示，國內生產比重持續突破50%，上半年達到52.3%，高於去年平均（49.1%），反映台商回流的正面效果。從表面看，這些突出表現應讓我們高興，但畢竟只是數據，其中的原因和衍生的後果，更值得我們探究，以免禍福相倚卻未能防微杜漸。

經濟成長率提高，一方面是人工智慧（AI）產業正旺，國內伺服器、IC設計、筆電、網通相關企業擴大國內生產，帶來投資超乎預期；二方面是外銷訂單因台商回流，提高國內生產比例，的確產生了正面效果；三方面是服務業主力的零售、餐飲，上半年營業額都創了歷史新高，所造成的。

然而，若進一步細看，雖然製造業生產指數上半年成長了10.5%，但幾乎完全集中在資訊電子工業，其成長率高達18.8%；民生工業只有2.0%，化學工業低到1.1%，金屬機電工業更是令人心驚的-0.2%，顯示這波景氣提升，並不是當前國際間重視的「包容性成長」，而是完全偏向資訊電子業的機遇。加上實質薪資已轉為正成長，不屬於資訊電子類的產業成本變高、競爭力減弱，大致展現了「荷蘭病」的徵兆。但政府對這種產業畸形發展完全不予理會，任憑外界如何評論，就是不當一回事，只會不斷提供漂亮的整體數據。

其實，整個資訊電子業的就業人數，不過就是90萬人左右，僅占全台就業人數的9%。金屬機電業卻有110萬人就業，化學和民生工業也都各有50萬人，製造業非資訊電子業的三類產業合計有210萬人的就業，這三類產業的景氣基本停滯，只有資訊電子業一枝獨秀，這會是一個好的結構嗎？

此外，幾個機構都認為零售、餐飲和觀光業上半年表現都強，似乎在引申今年成長不只發生在製造業，服務業同享景氣恩澤。然而，若服務業和製造業同樣是在擴張，那對勞工的需求應該增加，薪資也會上漲才是；但是，依據主計總處統計，今年5月的受雇勞工薪資，比起去年平均，服務業中絕大多數次產業，包括批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲、專業科學及技術服務、教育、醫療保健及社會工作服務、藝術娛樂及休閒、其他服務業，都呈現「下滑」的狀況；只有金融保險和出版影音及資通訊業有明顯的提升。

若再考量近來通貨膨脹嚴重的狀況，在這些平均薪資下滑產業工作的勞工，會相信今年景氣很好，他們都將受惠嗎？

政府應該思考的是，當經濟有明顯成長，但幾乎都集中在資訊電子業的狀況下，造就了一群購買力超強的「科技新貴」，將資訊電子業所在地和新投資地區周遭的房地產價格炒高，帶動全台房價高漲，讓其他產業薪資不漲的勞工陷落「無立錐之地」的結果，既無力買房，又不敢結婚、生子，對社會到底是好事還是壞事？作為一個負責任的政府，是應該每次看到整體數據亮麗就芳心竊喜，趕快拿出來展示邀功，還是該深入研究為何會有這種不均衡發展的原因，再提出有效政策？政府應提攜停滯產業以消除不均和社會問題。

多年前就有人提出，「經濟建設委員會」（國家發展委員會的前身）應改為「經濟及社會委員會」，因為經濟和社會問題息息相關，處理經濟問題的同時，必須思考其社會影響，也就是經濟政策必須推估並處理其社會效果。今天，既然經建會已改組為國發會，就應該在其下有個類似「社會影響處」的建構，即時、動態、有效地提出連帶的因應政策，或建議相關部門及早因應；不該每次都是在發生驚心動魄的社會災難後，才來謀求解決。