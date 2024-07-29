聯合報社論／歡迎國際社會挺台，慎勿成為反中棋子

最近兩岸分別聚焦全球三大衝突熱點：俄烏戰爭、以哈戰爭與台海安全。北京為以哈戰爭和俄烏戰爭尋求和平新路徑，台北則號召全球反中勢力關注台海穩定。地緣政治正在快速改變全球權力結構，各國都在關注走向世界舞台中央的中國大陸角色；舞台邊緣的台灣，偶爾也擠向中央，卻通常是主動或被動地扮演抗中的棋子。

上周，中國大陸促成巴勒斯坦十四個派別達成和解對話，簽署「北京宣言」，結束分裂，同意成立臨時政府進行加薩戰後治理。同一天，烏克蘭外長訪陸，討論可能的止戰和平方案。雖然西方輿論並不看好「北京宣言」的效果，以色列更譴責加薩戰後政府納入哈瑪斯，西方國家也不斷質疑中國大陸傾俄援俄，但美歐已被證明不願或無力和平解決以哈戰爭和俄烏戰爭，巴勒斯坦和烏克蘭乃不約而同試探北京的和平方案。

本周，二○二四「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）峰會將在台北登場，邀集廿五國、約五十位國會議員與歐盟議員共同討論台海穩定與科技安全議題，賴清德總統和副總統蕭美琴都將出席發表談話。ＩＰＡＣ反中立場鮮明，成員多屬對中鷹派，雖不代表各國政府立場，其峰會也儼然是一場全球反中大會；而賴清德才以新兩國論激起中共軍演、懲獨反制，兩岸動盪，賴是否還要繼續吹響全球反中號角，備受關注。

ＩＰＡＣ主旨在號召各國共同應對中國崛起對國際秩序與人權體系的威脅，強調自由世界承諾支持民主台灣。不過，反中不是免費自助餐。我國外交部成立的台灣民主基金會，是ＩＰＡＣ的重要資助者，並編列預算支持其峰會。今年峰會移師台北舉行，也為賴清德創造抗中國際舞台。

ＩＰＡＣ三月宣布啟動台海衝突影響評估行動計畫，呼籲各國正視台海衝突對全球經濟的重大影響，並指封鎖台海可能對全球造成超過十兆美元的損失，因此維護台海穩定是「各國共同責任」。台灣當然歡迎與感謝國際社會挺台，但各國核心利益不同，台灣也應小心不要成為國際反中棋子，至少要看清楚周邊各國將如何盡其「共同責任」。

「台灣有事，日本有事」早隨前日相安倍晉三殞落，日本更關心如何撤僑。南韓國防部長則說，台灣有事，美日可能會協助台灣恢復原狀，南韓維護朝鮮半島穩定就有助於台海穩定。美國希望亞洲盟邦形成遏阻中共的可靠威嚇力量，但最近中共廿屆三中全會再度提「加快發展戰略威懾力量」，外界解讀為加速擴展核武。美國因為俄羅斯暗示動用核武而不敢派兵介入俄烏戰爭，中共擁有的戰略威懾力量，也可能讓美國不願出兵護台。

再以烏克蘭為例。二○二二年時任駐美代表蕭美琴在雙橡園邀宴ＩＰＡＣ年會各國議員，特別穿了代表烏克蘭的藍黃兩色衣服，並調出藍黃兩色雞尾酒，向烏克蘭國會議員致敬。今年五月時任外長吳釗燮還在《外交事務》期刊撰文呼籲國際團結捍衛台灣和烏克蘭。二個月後，烏克蘭外長訪陸表態支持中共對台立場和一中原則。台灣堅定站在烏克蘭這邊，烏克蘭決定站在中共那邊。

北京正為全球兩大衝突熱點尋求解方，台北則聚焦拉攏全球反中勢力。台灣可以不選擇中共的價值與方案，卻不能無視國際現實，更不能忽略，維護台海和平，兩岸的交流對話與善意累積才是更有效的途徑。只要搞好兩岸關係，台海就沒事，台灣甚至可能扮演橋梁，為美中對抗探求和平路徑，那才是最有價值的國際舞台。