聯合報黑白集／台電把颱風當救世主？

強颱凱米襲台期間，綠媒報導，台電表示在強勁風力加持下，廿四日風電一舉突破二二○萬瓩，發電占比更衝破七％，不僅優於傳統夏季表現，更相當於核三廠機組發電量。凱米重創南台灣，台電卻是好「風光」。問題是，就算風電發電量再高，也無法當成基載電力，難不成台電要把颱風當成缺電的救世主？

再生能源最大致命傷就是不穩定，過去傍晚至晚上本是用電離峰，現在卻成了夜尖峰，關鍵就是光電一到太陽下山就歸零，導致夜間反轉成電力吃緊時段；至於風電則要面臨夏季沒風發不出電的窘境，夏季發電常態多僅在卅萬至五十萬瓩之間。

在賴政府一意孤行下，核三廠一號機正式解聯，不再供電，加劇缺電隱憂。而夏天風力發電實在太不給力，因此凱米颱風侵台期間風電發電大躍進，綠媒便迫不及待拿來大內宣，台電也樂得配合演出，營造風電發電量已可「比肩」核三廠的假象，還稱廿四日尖峰備轉容量率估為廿一點一九％，顯示「系統供電餘裕充足」，大有一出成天被外界質疑缺電的鳥氣。

但這也不過是颱風來襲的一時助力，拿來跟可以廿四小時穩定發電的核三廠相比不僅不倫不類，更無法改變夏天風電發電量低落的事實，何況颱風還是風機運作的風險，這有啥好拿來說嘴的？被罵也是剛好而已。