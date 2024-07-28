聯合報社論／核電餘暉映供電，電價碳排進入黑暗時代

民進黨最有名的宣傳政治口號是「世界怎麼跟得上台灣」。昨天核三廠一號機正式除役，在全球多國重新擁抱核能，將核能視為穩定供電與電價和減少碳排的合理選項時，民進黨政府再一次向世界展示「世界怎麼跟得上台灣」。核三廠二號機明年除役後，民進黨的反核神主牌算是完成最後一哩路，但留給台灣的卻是供電不穩、電價走升與碳排難降的三個爛攤。

台灣能源供應走到今天令人憂心的地步，前總統蔡英文要負絕對責任，她的能源轉型計畫要讓綠進核退，核能確實要退了，但綠能的發展既讓國人付出了高昂電費的代價，風電國產化的成果也遠遠達不到她當初的承諾，甚至連綠能占比二成也確定跳票。核電退場後，取而代之的不是國人期待的低碳能源，而是讓國人用肺發電的火力發電。

上周一國內用電量創史上第二高，在龐大用電壓力下，不僅發電量僅區區八萬瓩的核二廠汽渦輪機上線發電，連除役的大林五號機也啟動救援。台電稱這是因應「天災、國安及突發性事件之臨時緊急因應措施」，實則供電不足，不只救援投手得上場，連退休投手都要上陣。

賴清德總統在政治上多個領域已展現「蔡規賴不隨」。賴總統宣布成立國家氣候變遷對策委員會，邀請近年擁核的中研院前院長李遠哲和和碩董事長童子賢加入，看似對核能態度轉彎，但若細看賴政府實際作為，已可預期這是虛晃一招，只是想安撫外界對政府能源政策的不滿。據報導，一位反核的民進黨立委私下詢問賴總統對核能的態度，賴稱他還沒下決定，只說「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的，沒關係」。

在能源政策上，賴總統原本可以不延續蔡英文的路線，但從賴政府對核三廠一號機的除役態度可看出，賴總統施政仍在反核神主牌的框架下。核三廠沒有如核一、核二廠用過燃料棒儲存空間不足的問題，甚至連電廠所在的地方民意都支持延役，更別說童子賢等企業與學界人士多次呼籲核三延役，但賴政府一方面擺出對核電採開放態度，同時間行政部門以「不作為」送核三一號機最後一程。可預見明年核三除役，台灣自此正式進入非核家園。

非核家園的面貌已不難想像。少了核電這個基載電力後，台灣將進入供電打擺子、電價更昂貴、碳排難降低的新階段。童子賢日前隔空向經濟部長郭智輝喊話：「請部長努力發電，讓大家有冷氣吹」；童子賢婉轉表達供電不足的隱憂，但賴政府並不買帳，郭智輝甚至稱，只要努力節電，就可以省下一座核三廠的發電量。八年前蔡英文就任總統時，也曾說只要做好節能，台灣供電一定沒有問題，結果是她任內至少四次全國性大停電，其他區域大大小小停電更是多不勝數。

從國際角度來看，包括美國等不少外國智庫或前官員認為，台灣放著可以減碳的核能不用十分愚蠢，尤其核能對國家供電安全十分重要，台灣寧可使用夏季庫存只有一到兩周的天然氣發電，卻不使用核電，反而是把國安置於更危險的境地。對國人而言，上半年的電價大漲只是開始，未來電價只會愈來愈高；至於更急迫的減碳問題，連環境部長彭啓明都承認二○三○減碳目標難達成。

當國際間努力使用核能作為拯救地球免於升溫威脅的主要工具時，賴政府與民進黨卻歡欣鼓舞看著核電走入夕陽，憧憬非核家園的日出。但夕陽餘暉映照著台灣供電、電價與碳排即將進入黑暗時代，而日出美景卻仍遙不可及。