經濟日報社論／培養AI人才 須考慮務實可行

經濟部長郭智輝表示，未來四年內要培養20萬名AI人才，其中10萬名來自國內，另外每年從海外引進學生來台培訓二年，每年培育2.5萬人，總額也是10萬人。我們對於經濟部這麼大手筆的培育人才目標，一則以喜一則以憂。喜的是政府願意投下更多資源來協助廠商培育人才，供快速發展的AI相關產業所僱用；憂的是，台灣真是能夠在這麼短的時間內培育出這麼多AI相關人才嗎？這麼短時間內培育出來的人才能夠符合AI產業的需求嗎？更令人擔心的是，台灣的科技人才本來就已經短缺，現在再把大量人力投入在AI產業，那麼其他產業所需要的人才怎麼辦？

雖然現在AI產業是當紅炸子雞，但這畢竟只是台灣產業的一部分，還有那麼多的產業需要各種人才。現在經濟部有意把大部分人力資源投入在AI產業上面，而忽略其他產業平衡發展的重要性，未來很可能就會造成所謂「荷蘭病」的問題，這也是最近許多國人關心的問題。

首先，從國內培養AI相關科系的容量來看，2022年全台灣大學和專科畢業生中，資通訊相關科技畢業生總人數為1.96萬人，全部投入成為AI專業都達不到2.5萬人的目標。另外，當年工程與製造相關科系大專畢業生人數較多，有5.85萬人；另外，自然科學相關科系畢業生也有1.41萬人。顯然如果要達到每年培養2.5萬名AI人才，大專院校的科系及人數必須有極大幅度的調整。但是以教育部對於科系設立與整併的嚴格規範來看，在短期內要大幅調整科系幾乎是不可能。

其次，依照經濟部長的說法，每年要引進2.5萬外籍生來台，第一年的獎學金由政府提供，第二年由企業提供，畢業後必須在企業內工作四至五年。先不論政府或企業需要提供多少獎學金，台灣的教育機構有能力培養這麼多的外籍生嗎？國內自己每年要培養2.5萬個AI相關人才，可能都找不到足夠的科系和教師，如何又有能力再去培訓另外的2.5萬個外籍學生？更何況，以現在外國學生來台就讀大學人數約1.7萬人的規模來看，每年想要再增加2.5萬人，這可以說是非常困難的。

其實我們很擔心經濟部長說要在未來四年內培養20萬名AI人才的說法，只是在畫大餅，讓國人和企業聽起來很爽，但是事實上可能根本做不到。就像當年蔡英文總統第一任期時，一上任就宣稱要在八年內提供20萬戶的社會住宅，結果八年內只蓋了8萬戶，其中大部分還是由地方政府所蓋出來的；最後，只好再用出租代管和租金補貼的方式來充數。

第三，更嚴重的是，如果教育部真的配合經濟部，把許多科系都改成AI相關科系來培育AI人才，那麼請問其他產業領域所需要的人才要由誰來提供？而且，萬一哪一天AI產業突然不再火紅，那麼我們要用什麼產業來填補呢？這就是所謂把過多資源投入單一產業，所可能導致的「荷蘭病」。政府應該要提防這一個可能存在的風險。

我們要再提醒，其實台灣AI相關領域最強的部分是在硬體製造，包括高階晶片和AI電腦伺服器的生產，也就是算力的部分。我們在AI運算設計方面是相對弱勢的，而且以台灣的研發能力，未來也不太可能在這一方面與美國等先進國家去競爭，因為我們的市場規模不夠。未來AI很可能會普遍的應用於所有的產業上面，比方說，AI應用在金融、醫療、農業和語言等各方面，而這時需要的是同時在各專業與AI的跨產業人才。因此，未來除了要培養AI專業人才以外，如何培育AI與各種產業結合的跨產業人才，可能是更重要的方向，值得政府部門參考。也就是要落實「AI產業化、產業AI化」，這才能把AI帶來的好處真正極大化。