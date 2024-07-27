聯合報黑白集／鄭文燦案請比照辦理

新竹市長高虹安因立委任內詐領助理費十一．六萬元，昨天一審被重判七年四月。她即日起停職，由副市長邱臣遠代理。同一天，國民黨立委顏寛恒則因沙鹿豪宅案涉及貪汙和偽造文書，兩案合計判刑八年四月，但暫毋需停職。民進黨一天除掉兩名對手，難掩振奮之情。

高虹安和顏寬恒的案件同日宣判，巧合的是，兩人都各涉及浮報或謊報助理費。高虹安涉案金額僅十一．六萬元，被重判七年四月；顏寬恒涉案金額一○八萬元，判七年十月，量刑相去不遠。

如果標準一致，倒也罷了。問題是，民進黨新北市議員周雅玲涉詐領助理費一三八八萬元，去年底僅判八個月，給予三年緩刑。不僅如此，今年初民進黨籍前台南市議長賴美惠詐領助理費二三四萬元宣判，因認罪只判兩年，並緩刑四年。這樣的判刑標準也差太多了吧！還是司法碰到綠色就轉彎？

高虹安是民眾黨唯一縣市長，一舉奪走高科技城市長，摧毀前市長林智堅光環；對此，民進黨想必耿耿於懷。但為了區區十一萬元重判七年多，是否符合比例原則，難免引人非議。何況，高虹安辦公室主任黃惠玟稱，其記帳方式與綠委李俊俋完全相同，何以司法辦白不辦綠？

既然十一萬元助理費案判七年多，那麼鄭文燦的五百萬元工業區貪瀆案，就請依比例比照辦理吧！