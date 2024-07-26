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聯合報社論／不怕放錯颱風假，就怕治理思維不進化

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放不放颱風假是由縣市長根據各地風速雨量自行決定，但在台灣的政治惡鬥和民粹取向下，「從眾反應」成了縣市長最安全的選擇。 聯合報資料照片 記者林澔一/攝影
放不放颱風假是由縣市長根據各地風速雨量自行決定，但在台灣的政治惡鬥和民粹取向下，「從眾反應」成了縣市長最安全的選擇。 聯合報資料照片 記者林澔一/攝影

凱米颱風來勢洶洶，卻在宜花外海打轉徘徊，意外讓全台民眾多了兩天颱風假，有些縣市甚至可能因豪雨成災再多一天。對民眾而言，兩天颱風假就像天賜大禮；對企業主而言，兩天多出的成本只能苦吞。對縣市長而言，則慶幸全台各地同步放假，沒有誰因堅持不放假而被罵到臭頭。儘管如此，大家感受一下，真覺得這兩天假放得理直氣壯嗎？

廿四日當天，首當其衝的宜蘭、花蓮都風狂雨驟，有若干地區傳出淹水災情，這假當然是要放的。反觀西部多數縣市，雖有風雨，但還算平靜，未到無法上班工作的地步。人們多了一天颱風假，但在家收看風災新聞，首日並未看到什麼恐怖的土石流，多半是路樹、路燈、招牌倒塌造成的死傷意外。當天唯一未放假的是金門，知道自己距離颱風路徑甚遠，不會受到影響，故選擇不跟進「從眾反應」。

放不放颱風假是由縣市長根據各地風速雨量自行決定，但在台灣的政治惡鬥和民粹取向下，「從眾反應」成了縣市長最安全的選擇。首長寧可錯放，也不願斤斤計較什麼科學指標，更忌標新立異與眾不同。如果左縣右市都放假，你絕對沒有不跟進的自由。就像去年卡努颱風來襲，桃園未和北北基同步放假，就讓張善政被數落了一年。今年，我們看到北北基桃四兄弟同心，要放假便一起放。

再如台中市長盧秀燕，剛剛千里迢迢依出訪計畫飛抵美，一聽說凱米颱風來者不善，立刻掉頭飛回台灣。如此辛勞奔波，為的就是不讓對手把「颱風天不坐鎮指揮」的罪名安到她頭上，甚至藉機批鬥藍營。但都做到這種程度了，民進黨的毒口水依然四處噴濺，罵她作秀，王義川還批消防局長為何有空去接機。事實上，以台中市當天的情況，空應該是有的，消防局長順便沿路簡報各區狀況，不也十分符合情理嗎？那麼，王義川在鬧什麼？

整體而論，除了宜花東，其他縣市可能都早放了一天颱風假；但這其實是非戰之罪。主要原因，凱米颱風強大的結構在東部與護國神山中央山脈數度碰撞抗衡，在外海盤桓了大半天。其後，風勢明顯減弱，但登陸時間也較預計延後近十二小時。各縣市停班停課時間多半須在前一日晚間八時左右宣布；如此一來，難免造成颱風假和實際風雨的落差。隨著手機通訊的快捷便利，這個問題並非無法解決。例如，情況比較不明確的縣市，若能等更有把握的時間再宣布，決策或許比較不會太離譜。

再看，昨天凱米遠颺後，颱風尾輻合西南氣流的龐大水氣降下豪雨，在南部地區造成嚴重淹水。尤其最近適逢大潮，河川水流難以在海口消退，像高雄市愛河的水位便暴漲外溢，漫流淹入周邊豪宅社區，市區一片汪洋。同樣的，台南的永康、關廟、安平、仁德等區，也都淹水災情不輕。近兩年，高雄、台南都在爭搶台積電等科技業設廠，一方面為繁榮地方，一方面也為創造就業。但如此一窩蜂地搶建開發，是否忽略了都市整體的排水、疏濬規畫，經凱米的測試後，必須好好重新檢視修正。

颱風假錯放難免，但如何將集體誤判減至最低，則需要更多理性討論。歷經三年新冠疫情，許多上班族已逐漸習慣遠距工作；若能納入居家上班設計，就更不怕放錯假。但政府的颱風假思維，仍停留在上世紀的統一決策模式，甚至加入了民粹情緒及政治謾罵。這次兩天颱風假，正是這種心態的產物。政府平日若勤於疏濬，勤於檢查路樹路燈，有些災情是可避免的。

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