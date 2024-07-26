經濟日報社論／AI產業未必泡沫化 看長不搶短

2023年以來且持續中，全球產業最紅火話題莫過於AI人工智慧，幾乎所有與AI產業供應鏈相關公司，都受到投資者特別青睞，股票價格與企業市值一飛沖天。

然而，最近歐美專家如英國金融時報專欄作家Robert Armstrong、美國銀行全球研究首席投資策略師Michael Hartnett等，開始表達質疑之聲，擔心這可能是一種「初期泡沫（baby bubble）」，就像2021-22年出現的元宇宙（Metaverse）、非同質化代幣（NFT）等一般地開高走低，最後造成投資者慘賠收場；甚至有人直言，AI可能像2000年的網路（.com），出現大型泡沫破裂危機。

持這種觀點的預測專家主要依據以下三項理由：首先，目前全球AI新創公司股價炒作與估值，與2000年網路新創公司幾乎如出一轍，強調虛幻「本夢比」而非適當本益比；其次，消費者願意為AI產品與服務付出的代價，與這些公司股價估值完全不成正比，商業獲利模式尚未明確；最後，同性質產品取代性強且快速，即便是紅極一時的ChatGPT，市場份額迅速被他廠低價競爭者所瓜分。

今天高股價與市值的AI產業，究竟是一場由國際過剩熱錢所主導，即將撐破的泡沫，或是值得期待的長期經濟發展支柱，政府主管機關、企業、投資人，應該反覆琢磨。

若要尋找這個問題的答案，須從AI價值基本面開始探索。

Artificial Intelligence這個名詞源於1956年，迄今超過68年歷史，然而人工智慧實用化倚賴許多相關技術發展的成熟性，今日的AI仍處於技術發展成長前期，眼下爆紅的生成式AI與即將出現的通用式AI（AGI），恐怕只是AI技術發展的中繼階段。假以時日，經量子計算增加算力與大型語言模型（LLM）提供加持後，AI發展將進入真正影響人類生活的階段。

當然，以現有的領域專屬型人工智慧（domain-specific mastery）技術，仍然足以在若干應用領域提供可觀的價值，如人臉辨識、自動駕駛、金融投資輔助工具、醫療診斷、工廠自動化生產等，都值得務實期待。

另外一個值得深思的議題是，消費者願意為即將出現的AI PC或AI手機，支付額外購買費用嗎？還是如同手機相機畫素，認為所謂內嵌式AI只是新產品自動的規格升級？

比對先前的網際網路發展經驗，在初期，企業對企業（B2B）才是真正的獲利模式，至於企業對消費者（B2C）服務與產品要能獲利，恐怕需要較長時間的等待。

目前國際間對於人工智慧技術與應用，仍然存在許多瓶頸與障礙亟待解決，如美國AI七巨頭：微軟、蘋果、谷歌、輝達、網飛、亞馬遜、特斯拉，互相的競爭遠大於合作、不同系統間缺乏標準互通，美中陣營基礎研究與創新，相互牽制而不共享，AI倫理與法律相關議題完備性不足，以及高階技術人力與應用領域專業人才極度欠缺、大量計算導致能源消耗，加重氣候變遷之嚴重性等，都是致力AI發展與普及者所不能逃避的難題。

值得特別關注的是，美中歐日等先進國家領導人，最近均曾表示將AI技術發展，視為未來國力之重要部分，然而這種競爭圍堵與敝帚自珍思維，極有可能像過往的軍事武器科技，長期將嚴重妨礙AI技術普遍造福人類的可能性，甚至大幅度限縮商業發展與獲利範疇，致使有志企業徒呼負負。

由以上分析可知，AI技術未來發展進程，與利害關係人（stakeholders）利益與意向間，仍存在若干嚴重之矛盾。這點對於一般投資大眾與技術研發者而言，人工智慧的應用普及似將不如今日線性預測般地樂觀。

AI人工智慧無疑是21世紀對人類產生最大影響的關鍵技術之一，對於這項可能改變人類福祉，亦可能引發世界大戰而造成重大傷害（馬斯克之用語）的關鍵技術，若是利害關係人（尤其是各強國政府）以其他考量因素干涉其發展與普及，消費大眾與投資者，恐怕只能靠等待與時間來解決一切。