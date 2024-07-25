聯合報黑白集／陳時中錯得離譜！

政務委員陳時中說，政府正研擬生育補助獎勵，每生一個孩子，每月將補助三萬元，直到念幼兒園為止。這項政策會不會引發「生孩子賺錢」的後遺症，陳時中說，生孩子賺錢沒什麼不對，孩子長大後工作賺錢繳稅，維持國家競爭力，政府該付這筆錢。

這項政策天真得離譜，也懶到極點，陳時中卻說得得意洋洋。先談經費，育兒補助估計一年需增加五百億元預算，這是根據去年的十三萬名新生兒所估算。但這些父母本來就是願生育的一群，政府再撒五百億，新生兒未必增加，只是平白花了人民五百億元。

再談「生孩子賺錢」這主意。一名母親生了孩子，不必工作即有三萬元收入，這算一筆微薄的薪水。兩年後她再生一個，即能月入六萬；兩年後再生一個，便月入九萬，所得也許就高過先生。但鼓勵女性不斷生孩子賺錢，是政府的本意嗎？如果遇上比較扭曲的家庭，女性被迫成為「生育機器」，只為供夫方或其他家人榨取補助。在這種情況下，下一代能健康成長嗎？

把政策簡化成補助，是懶惰政府的特長。現行「○到六歲國家一起養」，已經是補助再補貼，但生育率還是往下掉，連碰到龍年都救不回。台灣已有近半數年輕人不必繳稅，原因就是薪資太低。陳時中那番「孩子長大賺錢繳稅」的神話，要說給誰聽？