經濟日報社論／賴政府落實財經政見得加把勁

賴清德總統就任滿兩個月，新政府雖非新手上路，外界也不預期賴卓團隊能在短時間內交出亮眼執政成績，然而我們也要提醒賴政府，下半年國內外政經情勢變化極大，賴政府一方面要落實對國人承諾的各項政見，同時還要應對多個灰天鵝威脅，執政團隊不能輕忽。

相較於過去16年的馬政府與蔡政府執政，兩者均在國會擁有絕對多數，施政上較易推動。賴總統則是「雙少總統」，得票率未過半，民進黨在國會也非最大黨，在施政的客觀環境上已很不利。賴總統執政個性剛毅，不僅對內的朝野關係緊張，對外的兩岸關係也更緊繃；如果賴總統的施政策略是要先鞏固基本盤，首要目標追求2028年連任，在政治優先下，「非政治」的財經政見恐怕就不是賴政府施政的優先目標。

賴總統在就職滿月記者會，宣布要在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，這三個委員會跟產業界的直接關連性低，僅國家氣候變遷對策委員會在減碳與能源議題上，跟產業界較有連結。賴總統在就任滿月上做以上宣示，顯然是有感於上任後施政尚未讓全民有感，須有更強的政治宣示驅動內閣跟進。

除了上述動作，新政府對落實賴總統的財經政見的力道顯然不夠。近期國內股市頻創新高，看似經濟發展熱絡，但其中多數是台積電帶動，而非政府的施政所致。賴總統競選政見「五大信賴產業」，除了半導體產業已有相當規模，其餘包括人工智慧、軍工、安控與低軌衛星產業，與半導體的規模落差仍大。新政府若要避免我國產業出現荷蘭病，就必須想辦法在半導體產業之外找到新的發展機遇，特別是眾多傳統產業與中小企業的轉型，關係到就業市場榮枯，政府必須給予更多關注與輔導。

其次，賴總統競選時的財經政見中，「布局全球」是重中之重，也是產業界期盼最深之處。過去20年我國除了ECFA外，加入區域經貿整合的進展有限，雖然ICT產業出口受此影響較小，但對其他非ICT產業的影響就很大。賴總統上任後，兩岸關係未見好轉甚至更惡化，中國大陸限縮ECFA對台開刀的可能性加大，賴政府不能輕忽ECFA終止對產業的衝擊，同時間，我國加入其他區域經貿整合的動作也必須加快，才能讓產業能有跟競爭對手相同的貿易條件。

第三，賴總統承諾上任後要推動第二次能源轉型，原先產業界期盼賴政府能適度修正非核政策，在供電、電價與減碳一事上做出改變。但從近期賴政府官員的談話可以看出，如期在2025實現非核家園已是既定政策方向。我們要提醒賴政府，這樣的能源政策非但未能實現他所言的二次能源轉型，可能還會出現比過去八年更緊張的供電環境，賴政府有責任提出一個讓產業界信服的二次能源轉型路徑。

在外在環境上，近期我們已見到法國、英國政局出現劇烈變化，美國總統大選也即將在11月舉行，川普可能當選的局面，因拜登退選又生變化，國際政局的複雜度更勝過去幾年。賴政府除了面對這些變化，同時還得應對兩岸關係在政治上的敵意加深。

到下月28日時，賴總統上任將滿百日，屆時外界必將以更嚴苛的眼光來檢視這百日施政的成績單。過去一段時間國內政治紛擾不斷，賴政府的主要目光似乎都放在與在野黨的競爭上，輕忽了實踐他政見的黃金時間，特別是在兌現他的產業政見上，財經團隊的施政節奏尚難稱得上已進入狀況。上任百日轉眼即到，賴政府拚政治的同時，可別忘了拚經濟的重要性。