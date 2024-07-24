快訊

6縣市緊急宣布！中彰投雲嘉東 更改24日停班停課 全台22縣市詳細列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／拜登打烊，賴建國放飛

聯合報／ 聯合報黑白集
民進黨黨主席賴清德。記者胡經周／攝影
民進黨黨主席賴清德。記者胡經周／攝影

賴清德在綠全代會宣示執政路線，全程台語，未重提兩國論，也不關心民生，卻將「建立台灣主體國家認同」列為首要目標。怪哉！他才依中華民國憲法當上總統，不到百日就要「打造自己國家：民主台灣」，難道中華民國不是自己的國家？聲稱落實憲法，卻要「打造」新的國家，難不成賴清德果真要建國了？

為選上總統，賴清德變裝「維持現況」一年多，大權在握便恢復「務實台獨工作者」本尊。也難怪，美國將變天，威風戰鬥的「朕難容」，怎會在意白宮為台獨畫設的紅線。

拜登宣布打烊，印太戰略等大小軍事同盟，恐將吹熄燈號。雖然美國環太軍演還在進行，但東亞國家各種外交對話也熱鬧上桌。上個月，菲律賓和中國大陸才為仁愛礁大打出手，近日正對話解決。俄國軍艦南下與中國聯合巡航，大陸副外長馬朝旭也正應邀分赴日韓，進行戰略對話。

拜登的多邊主義，川普續攤可能性不高。「友邦馳援」賞味期將過，不止第一島鏈國家得自立自強，失去靠山的澤倫斯基，已指派外長遠赴北京尋求和平停火的調人。

白宮提前進入看守狀態，國際秩序不免盤整。有別於友邦忙和北京串門子，「賴建國」則準備飛出鳥籠。欣喜放飛之餘，賴總統可別忘記川普預告的保單。玩太大，明年台灣保費恐怕會暴漲。

社論

延伸閱讀

拜登上任推動4大經濟計劃 成效恐數年後才會顯現

柯文哲談拜登退選美國總統 「主要外交政策不會改變」

神準！這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

相關新聞

聯合報社論／賴清德黨同伐異，民主難道只剩投名狀？

連日來，賴清德率黨政大軍左右開弓黨同伐異，戰果豐碩。他指揮的府院監黨四路聲請釋憲案，大法官上周不意外地遵旨作出凍結「國會...

聯合報黑白集／拜登打烊，賴建國放飛

賴清德在綠全代會宣示執政路線，全程台語，未重提兩國論，也不關心民生，卻將「建立台灣主體國家認同」列為首要目標。怪哉！他才...

經濟日報社論／美國政治變局 台灣經貿須調整

今年第60屆美國總統大選，可說最具戲劇性。原先挑戰者川普官司纏身，參選資格廣受質疑，之後與拜登辯論後聲勢上漲；在經歷暗殺...

聯合報社論／拜登退選後，民主黨能克服遲緩症候群嗎？

距上月總統辯論表現欠佳遭逼退已近一個月，美國總統拜登終於宣布退選；對此決定，民主黨應該大大鬆一口氣。然而，拜登推薦其副總...

聯合報黑白集／台灣台語與台灣國語

教育部決定將「閩南語」語言能力認證考試，改成「台灣台語」語言能力認證考試，詞義冗贅不通引發議論。這顯示，民進黨的「福佬沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。