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聯合報社論／賴清德黨同伐異，民主難道只剩投名狀？

聯合報／ 聯合報社論
兼任民進黨主席的賴清德總統出席第二十一屆第一次全國黨員代表大會並致詞。記者胡經周／攝影
兼任民進黨主席的賴清德總統出席第二十一屆第一次全國黨員代表大會並致詞。記者胡經周／攝影

連日來，賴清德率黨政大軍左右開弓黨同伐異，戰果豐碩。他指揮的府院監黨四路聲請釋憲案，大法官上周不意外地遵旨作出凍結「國會改革法案」的處分，擋下在野黨改革振興立法院職能的努力。兩天後，在民進黨全代會上，他收編黨內各派系人馬，堂堂展開「新賴系」的時代。唯一遺憾是，他極力圍剿的綠委陳亭妃拿下中執委最高票，並單兵突圍闖進中常會；另一方面，英系也未棄降，顯示他專政的路上仍有石頭。

民進黨全代會看似一場「派系歸順」大會，實則暗藏伏流。賴清德子弟兵林宜瑾在中常委選舉，因一張呂林小鳳加蓋了指印的廢票，悵然落馬。這位呂林小鳳正是桃園「燦系」的人馬，外界解讀，這張廢票意在表達燦系對賴清德趕盡殺絕的不滿。據稱，當天一名同意中執委票投呂林小鳳的同志，臨時接獲指示跑票，使她得票難看，她因此忿而臨時起意蓋了這張廢票。可見，新賴系的得意忘形，也讓黨內弱勢派系感到難以忍受。

中常委改選另一意外，是看似式微的英系，仍表現出不錯的韌性。英系只獲四席中執委，原預估只能取得一席中常委；未料，因為廢票變數造成要抽籤決定，結果幸運拿下兩席中常委。儘管「新賴系」在票選中常委中獲得六席的優勢，但若再算上「當然中常委」，「賴系」和「非賴系」接近平手。這說明，賴清德在黨內的「硬集權」，並不如想像的一帆風順。如果「非賴系」未來向陳其邁集結，即可能對賴清德構成強勁制衡。

往前看，大法官對「國會改革法案」作出凍結裁定，外界並不意外；但令人感到心驚的，則是「大法官的側翼化」。當國家法律的最終解釋者，竟和網軍側翼般甘於充當執政者認知作戰的馬前卒，甚至像外送業者一樣隨傳隨到，這樣的憲法守護者恐已變成獨裁者的護身符了。面對僅四成民意支持的賴清德，大法官竟紆尊降貴淪為他的訟師，這個國家的體制歪斜到什麼地步，還不令人擔憂嗎？

鄭文燦收賄案及大法官暫時凍結國會改革法案，都看得到賴清德親自指揮的身影。對鄭文燦案，賴清德以肅貪之名排除異己，卻不問該案為何七年該辦未辦，司法體系中是誰在從中上下其手阻撓辦案。在釋憲案裡，賴清德自己就是干預司法的怪手，他只要發表幾段看似義正詞嚴的講話，就足以讓大法官望風從命。國家的體制運作，若隨處可見總統踰越干預之手，權力有可能受到制衡嗎？總統的最高權力又要如何節制？

遺憾的是，唯一有在野發聲及制衡空間的立法院，賴總統卻藉著十五名大法官之手，輕易封堵了國會改革之路。賴清德只擁有四成的民意支持，他卻以為自己可以隻手宰制整個國家。再說，大法官有什麼民意基礎，他們憑什麼否決人民一票一票投出來的立委提出的國會改革法案？當賴清德指責在野黨「別用民主反民主」時，真正「沒收」人民民主的，不就是他自己嗎？當他在黨代表大會全程用台語致詞，聲稱要建立一個台灣主體性國家認同時，他所表現出來的傲慢與偏執，與「四成總統」已完全不成比例了。

賴總統假手大法官沒收民意，壓制在野監督，坐視綠營派系在地方利用政策分肥，還有檢調法院及黑道加盟。這樣的「大總統」，治國如部落，只問身分不論是非，對待憲法機關如同幫派堂口，只問臣服無視民意。賴清德黨同伐異，政敵在哪裡案子就辦到哪裡，本命區永遠是法外之地，台灣民主難道只剩投名狀？

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