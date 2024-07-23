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聯合報黑白集／台灣台語與台灣國語

聯合報／ 黑白集
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。圖／本報系資料庫
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。圖／本報系資料庫

教育部決定將「閩南語」語言能力認證考試，改成「台灣台語」語言能力認證考試，詞義冗贅不通引發議論。這顯示，民進黨的「福佬沙文主義」再內捲，才需用到兩個「台」字。網民譏諷，這是「乞丐趕廟公」。

民進黨正名的理由是，日據時代就稱台灣人講的福佬話為「台語」，「閩南語」則是國民政府來台後才有。又說「台語」經多年演變，已與大陸「閩南語」明顯不同。但這兩個理由，都似是而非。

台語源自閩南語，兩者差異有限。全球各地說閩南語的人，包括星馬在內，都能溝通無礙。日本把殖民下的台灣人語言概稱為「台灣話」，本是赤裸裸的歧視，怎反變成改名依據？立論如此混亂，也難怪有「台派」人士把大陸人講閩南語，說成「中國人學台灣話」，根本是指鹿為馬了。

美國主要語言是英語，但美國人絕不會自稱英語是「美國美語」。硬把閩南語改成「台灣台語」，看似自大，其實自卑。民進黨寧可以日本殖民為師，也不願自己的語言和中國扯上關係，這樣的正名太可笑，文化能用政治抹掉嗎？

要論「真正的台灣人」，應回溯到原住民，原住民語才是正港台語。賴清德在民進黨全代會全程用「台灣台語」致詞，顯示他要推的不止是正名，而是讓「台灣台語」成為「台灣國語」—台灣國的國語吧！

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