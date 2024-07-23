聯合報社論／拜登退選後，民主黨能克服遲緩症候群嗎？

距上月總統辯論表現欠佳遭逼退已近一個月，美國總統拜登終於宣布退選；對此決定，民主黨應該大大鬆一口氣。然而，拜登推薦其副總統賀錦麗接棒參選，黨內顯仍未有共識；至少，前總統歐巴馬在讚揚拜登退選所展現的愛國大義時，隻字未提賀錦麗。這也意味，民主黨要如何提出一個能深得人心的候選人，一舉擊敗自信勝券在握的川普，仍是個深不可測的挑戰。

從任何角度看，拜登退選都是一個痛苦無奈而必要的決定。就拜登本人的情況看，他因年邁而不時恍神的表現，全世界民眾都看在眼裡，已無法遮掩。再選下去，除了難獲美國選民支持，也將影響各國對美國領導地位的信任。就民主黨而言，距離十一月的大選僅剩四個月，如何在短短時間內從渾沌情勢中找出有能力一戰的接替人選，並不是容易的事。問題是，如果拜登不退，金主都紛紛縮手，那麼連民主黨參眾議員的選情都將被拖下水而一敗塗地。這些主客觀因素，都是拜登最後棄選的主因。

這個決定，就像當年國民黨「換柱」一樣，來得太遲。拜登應對失神的問題，已不止一兩年。如果他在年初或更早就表達卸任意願，並積極協助黨內尋覓接棒人選；那麼，民主黨便有機會從容進行初選，進而部署年底的選戰。如今不僅時間極為緊迫，黨內又缺乏明顯易見的強棒可以立即補上，若還要經過一番黨內廝殺產生人選，恐怕又演成在幫川普提供免費彈藥。拜登直接指名由賀錦麗接手，目的應也是希望減少初選紛爭，並確保自己四年的治國「績業」會受到尊重。

然而，民主黨內對於是否由賀錦麗代表參選，仍未定於一尊。在此之前，一些美國媒體對賀錦麗的政治成熟度有所質疑，認為她在一些場合的表現不夠莊重老練，對領導美國似乎尚無充足準備。在被政壇點名的看好人選中，則有加州州長紐森、密西根州州長魏美桂、肯塔基州州長貝希爾等人，評價在伯仲之間。至於被外界看好並在民調中高過川普的歐巴馬夫人蜜雪兒，則迄無參選意願。

如此一來，民主黨是否會在時間緊迫下，倉促接受賀錦麗為新的總統候選人，則可能性大增。在第一時間，美媒ＣＮＮ稱賀錦麗的民調和川普呈勢均力敵，川普僅微幅領先；其他媒體則稱，賀錦麗落後的幅度比拜登小。然而，川普則以其一貫的自大腔調譏稱，說賀錦麗比拜登「更好對付」。

廿一世紀的美國，竟由一個狂妄、一個失神的老人家輪流主導政局達十多年，殘酷反射出美國民主政治的衰頹。但更值得關注的嚴肅議題則是：當共和黨不斷走向偏鋒，民主黨卻變得遲緩軟弱無法有效反擊，甚至無法及早產生足以接替拜登的人選。最明顯的例子是，美國大學生原是民主黨票倉，但當以色列在加薩的暴行引發學生群起示威時，校方和警方卻因拜登政府向以色列示好，而對學生採取粗暴鎮壓。如此一來，民主黨所代表的進步和自由主義堡壘形象，也就因向現實稱臣而黯淡了。

更糟的是，川普無論私德或政治表現都劣跡斑斑，完全不符美國國家利益；但除共和黨或民主黨沒有人能挑戰他，連美國司法制度都軟趴趴地任他耍賴。如果接下來的四年由川普再度執政，其狂妄必將變本加厲，除踐踏國際政治及經濟秩序，美國的全球領導地位勢必備受質疑和貶抑。但美國民主體制似乎只能坐視其發生，而無力阻止，這才是最可悲之處。拜登急流勇退，能否喚起民主黨振作，是接下來的關鍵。