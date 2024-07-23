經濟日報社論／美國政治變局 台灣經貿須調整

今年第60屆美國總統大選，可說最具戲劇性。原先挑戰者川普官司纏身，參選資格廣受質疑，之後與拜登辯論後聲勢上漲；在經歷暗殺事件後被塑造成英雄，勝選機會不斷增加，不料拜登突然退選，選情重新洗牌。

年齡過高一直是拜登的最大罩門，辯論的疲弱表現，以及暗殺事件後，拜登民調低迷，要求其退選聲浪大增。連民主黨黨內也大多不支持拜登續任，深怕受總統選情不佳波及，連帶失去參議院多數，也無力翻轉眾議院目前少數劣勢，形成共和黨全面執政局面。

原先堅稱只有上帝才能說服他退選的拜登，迫於形勢宣布不再競選連任，成為自1968年以來首度不競選連任的總統。目前民主黨接替拜登的人選未定，但最遲也必須在8月19日民主黨大會決定，未來選情會更加複雜。

預計雙方陣營均會調整競選策略，逐漸回歸政策面。川普火力全開，批評拜登是有史以來表現最差的總統，在其失當的外交政策下，上任初期草率由阿富汗撤軍，導致阿富汗變天，反而成為美國掣肘。美國迄今投入大量金援，卻仍無力終止俄烏戰爭；另外以巴衝突也未能解決。

而在經濟政策上，川普強烈批評美國長期面臨高通膨下，目前物價居高不下，對於中產階級形成沉重負擔。川普也指責防堵中國措施未落實，美國貿易失衡情況也未改善，未來必須以「對外加稅，對內減稅」的方式，才能解決經濟困境，美國才能再次偉大。

未來拜登繼任者雖然在人格特質上，可以展現與拜登的差異，但在政策上卻很難和拜登切割，必須全力為拜登政策背書。民主黨不認同川普對全球加徵關稅，也反對川普不與盟國建構經貿協議，並與世界所有國家對抗的貿易保護主義。但兩黨只是程度上的差別，民主黨會繼續實施選擇性的經貿限制措施，以維護美國利益，美國仍會傾向貿易保護。另外民主黨也強力批評川普上任後，將會執行由美國保守派提出限縮聯準會功能，總統大幅擴權，破壞美國現有體制的「2025計畫」。

雖然目前選情仍然混沌不明，但可以預期在雙方高度動員下，差距將會較2020年小，勝選一方也不能完全摒棄對方的政見，台灣必須做好因應準備。

美國兩黨仍會以避免兩岸發生軍事衝突，穩定台海和平為最高目標，要求雙方自制，台灣也必須在此框架上，避免擦槍走火。而對於兩岸一旦發生衝突，美國目前僅止於提供軍事援助，而非軍事介入層次的承諾。雖然民主黨不會如同川普揚言要求台灣繳交保護費，但要求台灣購買更多軍事裝備的立場不會改變，對台灣會形成另類的保護成本。

川普曾公開指出台灣搶走美國半導體市場，必須增加課稅，未來若入主白宮，針對半導體經貿措施可能接踵而來。即使民主黨勝選，在考量川普廣大支持下，也會調整拜登的政策。例如對於台灣半導體在美國的投資，可能會有更高的需求；另外對於美國長期對中國大陸的進出口管制，以及投資審查，也會要求台灣全力配合，台灣高科技產業必須加速融入美國的供應鏈體系。對於與中國大陸仍有密切產業分工的台灣，如何槓桿平衡，也是一大考驗。

綜合而言，現階段台灣的經貿政策，並未充分納入國際局勢變化因素。當美國經貿政策面臨轉折，台灣貿易與投資由中國大陸向美國傾斜之際，更應加速盤點三方競合關係。例如賴政府目前全力推動以半導體為首的五大信賴產業，台灣是否具有優勢？或是與美、中，及國際的差距為何？以及在美國全力圍堵中國之下，台灣如何維持供應鏈既有利基，並補足技術缺口，都應有詳細規劃。