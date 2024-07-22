聯合報黑白集／五院，四個半是綠的

憲法法庭對國會改革法案釋憲作出暫時處分，幾乎全照著民進黨的要求上菜。當民進黨發言人吳崢神準預告裁決結果時，那些大法官應該都暗自竊喜，慶幸自己「不辱使命」吧！有些民眾也許覺得這沒什麼，反正是意料中事；但要命正在於此：某個黨偷走你的政府，你卻沒有感覺。

說準確些，中華民國的「五院」，已有四個半淪陷於民進黨之手。剩下的半個，正是藍白要求國會改革的立法院；然而，法案卻被遭權力摸頭的司法院「沒收」。目前先「凍結」，下一步就是送進焚化爐。好不容易藍白加起來過半，可以阻止綠營橫行霸道，吃銅吃鐵；但民進黨僅藉十五名大法官之手，輕鬆將整套法案擋下。接下來的釋憲命運，已可想而知。

這種現象，已經不是人們譏諷一下「法院果然是民進黨開的」，就能輕易釋懷。事實是，當大法官整齊劃一地聽命於執政黨，總統隨便一段意在言外的談話，所有大法官立刻心領神會並照劇本演出。釋憲權落在這些人手裡，會在乎什麼權力制衡，在乎什麼國家體制健全嗎？

民進黨在野時罵國民黨「威權」及「黨國體制」，現在他們不僅有樣學樣，甚至青出於藍，把所有國家機器都當成黨的工具來用。這屆大法官最大的悲哀，是他們的「可預測性」那麼高；黨指東，沒有人敢望向西。