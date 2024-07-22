聯合報社論／新賴系連民進黨都團結不了，能團結台灣？

昨天民進黨全國黨代表大會，兼任黨主席的賴清德總統，在黨職改選後，已全面掌握黨政大權。雖然「新賴系」在黨內獨大，但這種藉由意識形態動員、資源分配、強力壓制三重手段下的「民進黨大團結」表象，基礎十分薄弱。

民進黨全代會主題，是「守護台灣，第一品牌；民主台灣，團結向前」。諷刺的是，民進黨對外因不滿在野黨掌握立院多數而屢屢挑起國會衝突，朝野處在全面開戰情況；對內則有海基會前董事長鄭文燦涉貪遭押、台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺等事件，黑金案件重創民進黨形象。民進黨自詡的「第一品牌」，被打上大大問號。

賴清德主席的全代會致辭，就充滿這種矛盾。賴清德強調要「打造自己的國家，民主台灣」，要「建立台灣主體性的國家認同」，又要「深化民主憲政體制」。過去曾稱「中華民國憲法是災難」的賴清德，難道不知現有的憲政體制就是「中華民國」？既然「中華民國」是民主憲政的「現在進行式」，何來「打造自己的國家」之說？又要打造自己的什麼國家？

賴清德又說，「維護權力分立的憲政體制，以及避免權力再度集中、危害民主，是民進黨的責任」。然而，過去八年民進黨完全執政，濫權到極致，才是「權力再度集中、危害民主」的始作俑者。如今民進黨以國會少數對抗多數民意，甚至動輒把批評者打為「反民主」、「認知作戰」。國會改革法案，府院監黨四路聲請釋憲，大法官按照民進黨劇本走，分立的五權再度高度集中。所謂「維護憲政體制」，不過是「維護民進黨權力」罷了。

民進黨全代會特別找了一群廿五歲以下的黨工擔任旗手，舉旗入場，意在彰顯重視青年，強化改革形象。但在「年輕旗手」的表象下，攸關權力核心的利益交換與鬥爭，才是政治現實。賴清德首要打造「新賴系」，各派系則為爭取黨內一席之地，延續過往換票、配票陋習，進行權力交換。

於是，有意參選民進黨中常委、準備進軍台南市長選戰的立委陳亭妃，遭到所屬派系正國會除名；鄭文燦遭收押，他的「桃園幫」被其他派系瓜分選票；前總統蔡英文的「英系」迅速沒落，從權傾一時淪為聊備一格。而結合新潮流、正國會、湧言會和民主活水、綠色友誼等派系的「新賴系」，獨霸黨內外。

如此場景過去也多次上演。蔡英文當選總統後，「英系」形成，其餘派系爭相靠攏。與如今的「新賴系」異曲同工，背後目的當然不是為了「團結台灣」，甚至不是「團結民進黨」，而是總統要鞏固權位，而派系則要分一杯羹。因此，全代會前黨內關切的陳亭妃能否當選中常委、英系剩下幾席，或蘇系能否保住唯一席次，都無關宏旨，因為民進黨早已「只有權力，而無是非」。

這次全代會另一個引人矚目的「風景」，是蔡英文缺席，陳水扁卻出席。蔡英文缺席理由，僅「另有行程」四字；陳水扁則顯然意圖藉由僅剩影響力，在民進黨發揮槓桿效果。二人的出缺席，都反映全代會只是「演一場戲給選民看」。背後的權力運作，早已在權力分贓下決定了。

在這場充滿「戰鬥氣氛」的全代會後，朝野的對抗將持續下去；賴清德從「蔡規賴隨」轉化為「打造自己的國家」、「用民主反民主」的「新威權」與「新國家」工程，將變本加厲。只是當賴清德鞏固自身權力卻無法滿足其他派系時，或當賴清德把國家帶往更加動盪的道路時，民進黨內還能順應「新賴系」嗎？