經濟日報社論／美選舉假議題 台灣經濟安全真考驗

美國前總統川普接受「彭博商業周刊」專訪，再度對台灣半導體產業發表言論，認為台灣搶走了美國的晶片生意。雖然他不否定台灣產業的努力、功勞，但他強調這是因為過去美國政府的疏失；也就是說，如果他再次執掌白宮，他會改變這樣的景況。對於美國依據晶片法案而對台灣業者提供的建廠補貼，他更直言：「現在我們給他們數十億美元在我們國家打造新晶片，然後他們也會拿下這塊。換句話說，他們會建設（晶片廠），然後又會帶回他們的國家。」他更說台灣應該付給美國保護費，美國像保險公司一樣，但台灣什麼都沒給美國。

雖然川普沒有完整表達其對台灣國家安全與半導體產業間的論述，但從其言談可以推論，他認為台灣透過自己的努力，在美國政府不注意之際，取得在半導體產業的領先地位。目前台灣擁有半導體產業領導地位，藉此要求各國協助保衛台海，不受中國的威脅。因此，他認為美國在失去了半導體產業領導地位的同時，還要因此協助保衛台灣。藉此他抨擊政敵與過去歷任的政府，放任台灣半導體業崛起，並讓台灣以此來要求美國協防台灣，所以台灣應該要自己付保護費。

毫無疑問地，川普上述的言論中，不僅違背事實，其邏輯也充滿謬誤，台灣國內上下，從政府首長，到產業界領導人、專家學者，都可以舉出各樣的反駁理由。當然，我們絕對可以從台美國家關係的進展、台灣半導體產業的發展歷程、台灣與半導體產業在全球供應鏈的地位與重要性等，證明川普言論的錯誤。

但我們必須留意，川普發言的聽眾並不是台灣產官學研各界，也不是台灣民眾，卻是擁有投票權的美國民眾。川普的言語儘管粗鄙、暴力，但卻淺顯易懂，他直接以民粹的言語訴諸美國民眾。這也不是川普第一次這麼做，從俄烏戰爭、美中對抗、新冠肺炎疫情等議題，都可以看到川普類似的言語模式，只不過這次是以台灣的國家安全與產業供應鏈做為題材。

但我們也不應該因為這是選舉語言、民粹操作，就忽視川普此類言論的影響力，反而更應關注此類思想在美國國內後續的傳播與發酵。正因川普的言論粗鄙、直接，所以美國的普羅大眾不但聽得懂，更可能聽得進去，導致這樣的荒謬論述成為美國民眾的普遍常識。無論川普當選與否，都會成為影響美國後續對台政策的影響因子，包括對台灣半導體甚至高科技產業的態度，進而影響台灣科技產業與供應鏈的長期發展。

而這也不是美國第一次出現壓抑其他國家產業發展的言論、思想，從80年代的日本到近年的中國，都在此類概念的發酵下，進一步支持其政府採行對抗、壓抑對手國家及其產業的政策。站在台灣的立場而言，面對美國總統候選人的非理性言論，雖然我們可以理性地說，這未必就是未來美國政府與社會的態度和立場，但面對行事風格不可預測的川普，其言論對我們產業、經濟所造成的影響，涉及我國的國家、經濟與產業安全。政府不但不應輕忽，靜待風波過去，而應及早結合產官學研及各界專家，以國家之力共同研提符合台灣國家利益的經濟安全政策。

此外，與其用大量國家與社會資源探討駐外代表處、使館用了多少經費裝潢、購車，倒不如盡早以國家的角度，一方面關注追蹤川普對台言論後續在美國社會的發酵情況；另一方面，更應有完整對台美經濟安全的論述，與美國政府、政黨、國會甚至民眾進行完整的溝通，及早因應對我國可能的後續衝擊。